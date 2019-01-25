【企業盈喜】東方電氣（０１０７２）料去年淨利增６５％至９５％

《經濟通通訊社２５日專訊》東方電氣（０１０７２）（滬：６０００８７５）宣布，料去

年淨利潤增長６５％至９５％，上年度賺６﹒７億元人民幣。

另外，該公司去年收購東方電氣集團資產，料去年淨利潤與上年度的追溯重述數相比，則增

長０％至２５％。

該公司業績預增，主因主營業務盈利能力增強、完成了發行股份購買東方電氣集團資產事項

，且併入集團後令淨利潤增加。

該年度業績將於３月底公布。（ｈｍ）

