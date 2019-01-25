  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/01/2019 07:53

【企業盈喜】東方電氣（０１０７２）料去年淨利增６５％至９５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》東方電氣（０１０７２）（滬：６０００８７５）宣布，料去
年淨利潤增長６５％至９５％，上年度賺６﹒７億元人民幣。
　　另外，該公司去年收購東方電氣集團資產，料去年淨利潤與上年度的追溯重述數相比，則增
長０％至２５％。
　　該公司業績預增，主因主營業務盈利能力增強、完成了發行股份購買東方電氣集團資產事項
，且併入集團後令淨利潤增加。
　　該年度業績將於３月底公布。（ｈｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態25/01/2019
委國議長「自封」臨時總統 美承認
中國故事24/01/2019
【紅包大戰】百度狂撒19億掀春節紅包戰 騰訊阿里冷處理
生財有道24/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：中國鐵塔上望2元以上
FOCUS24/01/2019
【FOCUS】科創板助力內地經濟轉型 港交所新三年規劃引期待
國際動態24/01/2019
口挺硬脫歐 Dyson總部遷星洲 議員斥偽善
中國故事24/01/2019
專訪窮遊網創辦人 專攻自由行「後生仔」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金