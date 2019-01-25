【企業盈警】威華達（６２２）改發盈警並料見紅，金融資產虧損增

《經濟通通訊社２５日專訊》威華達（００６２２）本月初發盈喜料去年盈利增長最少

６﹒６倍，惟現宣布由於去年１２月市況波動，集團錄得按公平值列帳，及列入損益表之金融資

產虧損約１﹒１８億元，而去年首十一個月則錄收益１７７２萬元，故預期去年將錄得盈轉虧損

，上年度賺２１２９萬元。

該公司指，去年錄得虧損因為提供金融服務及放債服務，所產生之收益大減至約４１６７萬

元；利息收入及股息收入所產生之其他收入，由上年度的２﹒６億元降至１﹒７１億元等。

該公司將於３月公布年度業績。（ｈｍ）

