《經濟通通訊社２５日專訊》威華達（００６２２）本月初發盈喜料去年盈利增長最少
６﹒６倍，惟現宣布由於去年１２月市況波動，集團錄得按公平值列帳，及列入損益表之金融資
產虧損約１﹒１８億元，而去年首十一個月則錄收益１７７２萬元，故預期去年將錄得盈轉虧損
，上年度賺２１２９萬元。
該公司指，去年錄得虧損因為提供金融服務及放債服務，所產生之收益大減至約４１６７萬
元；利息收入及股息收入所產生之其他收入，由上年度的２﹒６億元降至１﹒７１億元等。
該公司將於３月公布年度業績。（ｈｍ）
25/01/2019 07:53
【企業盈警】威華達（６２２）改發盈警並料見紅，金融資產虧損增
《經濟通通訊社２５日專訊》威華達（００６２２）本月初發盈喜料去年盈利增長最少
６﹒６倍，惟現宣布由於去年１２月市況波動，集團錄得按公平值列帳，及列入損益表之金融資
產虧損約１﹒１８億元，而去年首十一個月則錄收益１７７２萬元，故預期去年將錄得盈轉虧損
，上年度賺２１２９萬元。
該公司指，去年錄得虧損因為提供金融服務及放債服務，所產生之收益大減至約４１６７萬
元；利息收入及股息收入所產生之其他收入，由上年度的２﹒６億元降至１﹒７１億元等。
該公司將於３月公布年度業績。（ｈｍ）
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