前海健康（００９１１）主席悉售近４８％持股，溢價２％獲提全購

《經濟通通訊社２５日專訊》前海健康（００９１１）宣布，主席陸建明向要約人拓陞出售

合共８﹒０６億股，佔已發行股本４７﹒６％，代價２﹒０１億元。完成後，要約人將須提出強

制性現金全購要約，每股要約股份為０﹒２５元，較前收市價溢價逾２％，要約價值為２﹒２２

億元。

要約人由黃冠超及林捷全資擁有，兩者均於國際電子元件貿易及分銷方面擁有多年管理經驗

。於要約截止後，要約人有意讓集團繼續進行主要業務，並將維持於聯交所主板之上市地位。（

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