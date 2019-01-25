  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/01/2019 07:53

前海健康（００９１１）主席悉售近４８％持股，溢價２％獲提全購

　　《經濟通通訊社２５日專訊》前海健康（００９１１）宣布，主席陸建明向要約人拓陞出售
合共８﹒０６億股，佔已發行股本４７﹒６％，代價２﹒０１億元。完成後，要約人將須提出強
制性現金全購要約，每股要約股份為０﹒２５元，較前收市價溢價逾２％，要約價值為２﹒２２
億元。
　　要約人由黃冠超及林捷全資擁有，兩者均於國際電子元件貿易及分銷方面擁有多年管理經驗
。於要約截止後，要約人有意讓集團繼續進行主要業務，並將維持於聯交所主板之上市地位。（
ｈｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態25/01/2019
委國議長「自封」臨時總統 美承認
中國故事24/01/2019
【紅包大戰】百度狂撒19億掀春節紅包戰 騰訊阿里冷處理
生財有道24/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：中國鐵塔上望2元以上
FOCUS24/01/2019
【FOCUS】科創板助力內地經濟轉型 港交所新三年規劃引期待
國際動態24/01/2019
口挺硬脫歐 Dyson總部遷星洲 議員斥偽善
中國故事24/01/2019
專訪窮遊網創辦人 專攻自由行「後生仔」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金