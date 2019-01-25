《日入而息》市場料發展商未沽清貨尾令施工量減，中原ＣＣＬ回升

《今天重點》﹡本港一手樓供應未來保９﹒３萬伙，私樓末季落成量升三成

﹡萊坊表示因發展商未沽清貨尾令施工量減，料供應可達標

﹡ＩＭＦ料今年香港增速放緩至２﹒９％，下行風險增；注意到樓市初步軟化

之跡，三管齊下方案合宜

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２６％，四大指數半年首次齊升



《即日市況》﹡騰訊遊戲獲批，港股收２７５６９升４４８點，成交１０６４億元



《深滬股市》﹡人行新招利好中原ＣＣＬ午後減弱，滬指收升０﹒３９％深市倒跌



《美元匯價》﹡經濟數據欠佳歐元下挫，短期將續受壓；歐元最新報１﹒１３３２╱３４，

日圓最新報１０９﹒８２╱８３



《公司業績》﹡新城發展（０１０３０）附屬新城控股料全年度多賺４９％至７４％

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）九個月總收益跌４﹒６％至１０９８億日圓

﹡東方證券（０３９５８）去年度淨利潤跌６５％，營業總收入降２％

﹡建投能源料去年盈利增１﹒４倍，因發電量及電價提高

﹡中石化（００３８６）去年度多賺２２％，惟原油產量降１﹒７５％



《公司資訊》﹡十方控股（０１８３１）向股東發２﹒５億元換股債

﹡上實環境（００８０７）附屬簽訂山東德州市污水處理項目補充協議

﹡長實（０１１１３）附屬斥三千萬，買合和（０００５４）股份

﹡高偉電子（０１４１５）向韓國微型相機模組設備公司進行採購

﹡創業集團（０２２２１）終止加入「中國環境基金」為有限合夥人

﹡創維數碼（００７５１）Ａ股附屬創維數字料全年淨利最多增２﹒８倍

﹡葉氏化工（００４０８）加碼投資大嘜養車，擴大店舖網絡

﹡自動系統（００７７１）向關連人士轉讓ＧＤＩ的２﹒８５％股權

﹡東方海外（００３１６）去年第四季總貨運量升６﹒４％，總收益增加

１３﹒５％



《國企紅籌》﹡中興中移動完成業界首個ＮＢ－ＩｏＴ外場大容量測試

﹡深高速（００５４８）１２月深圳地區日均路費收入最多升３﹒９％

﹡中石化（００３８６）附屬聯合石化去年經營虧損約４６﹒５億元人民幣



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）擬發行美元優先永續票據

﹡長汽（０２３３３）去年多賺６﹒５％，今年銷量目標訂為１２０萬輛

﹡復星醫藥（０２１９６）糖尿病藥品通過中國藥監局仿製藥一致性評價



《中國要聞》﹡中央商場澄清報道失實，祝義財不構成行賄、挪用公款

﹡社科院表示住房限購限貸政策仍應保持相對穩定

﹡內地開展Ａｐｐ違法違規收集使用個人信息專項治理

﹡首都機場數據不達標，被民航局暫停受理新增航線申請

﹡財政表示去年全國銷售彩票近５１１５億，升２０％

﹡國家衛健委回應疫苗短缺：不排除個別接種點暫沒疫苗

﹡銀保監表示保險業專項產品落地，完成投資約２２億

﹡中移動攜手華為開通青藏高原首個５Ｇ實驗基站

﹡監管收緊，同業存單發行規模仍趨穩定

﹡海關表示俄羅斯連續第三年成中國最大原油供應國

﹡河北十年期地方債獲５３倍認購，資金瘋狂追入

﹡人行續停逆回購，全周淨回籠７７００億，降準今生效；人行強調ＣＢＳ操

作只交換債券本金，不交換債券利息；去年債市發行額升近７％，地方債發

行逾４萬億；去年末個人住房貸款餘額同比升１７﹒８％；去年全國小額貸

款餘額減少１９０億元；普惠降準動態考核淨釋放長期資金約２５００億

﹡加駐華大使對孟晚舟案評論失言，特魯多稱不會召回

﹡美國加州大學為保聯邦政府資助，棄用華為電訊設備

﹡中國對美國及歐盟進口的化學品續徵反傾銷稅

﹡中國續對美國進口乙二醇和二甘醇的單丁醚徵反傾銷稅

﹡報道指中國派商務部副部長等赴美為貿易磋商做準備

﹡福建晉華發函美國商務部，要求公布被制裁的依據文件

﹡雄安新區指導意見發布，著力創新發展、城市治理

﹡上海銀保監表示去年中外資行新開展合作項目近４０００億元

﹡上海靜安區扶持電競產業發展

﹡潤地聯合體５８億競得滬核心商辦地，樓面價再創新高

﹡工信部表示超高清視頻產業發展計劃將於春節前後發布

﹡中證監對４宗案作行政處罰，涉昌九生化等；不斷豐富誠信監管工具箱，提

高市場誠信水平

﹡雙匯發展擬吸收母企實現整體上市，對價逾４０１億元

﹡國務院印發促進綜合保稅區高水平開放高質量發展意見

﹡中國與７５個世貿組織成員發表電子商務聯合聲明

﹡中國證券基金行業首席經濟學家例會制度發布



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報９９６９﹒６１點



《其他消息》﹡房委會擬推行公屋及資助出售單位申請電子化

﹡黃之鋒向懲教所索償案，懲教助理認會問囚犯政治背景

﹡房署表示若大規模重建屋邨將延長公屋輪候時間

﹡地政總署表示啟德跑道區首商業地接獲９份標書

﹡港府歡迎傳統基金會評價香港作為全球最自由的經濟體

﹡銀行公會發新指引，統一處理客戶轉錯數程序；套息或增加，惟拆息短期穩

定

﹡香港經濟自由度指數再蟬聯第一

﹡深股通額度全日用１５﹒２９億元；滬股通額度全日用２２﹒２７億元

﹡港大暫任首席副校長譚廣亨辭職，消息指會由王于漸接任

﹡滬深股市２月４日至１０日春節休市，港股通１月３１日起暫停



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