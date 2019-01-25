《再戰明天》下周關注劉鶴訪美談經貿和儲局議息，蘋果微軟派業績

《經濟通通訊社２５日專訊》下周的市場焦點落在中國國務院副總理劉鶴於周三（３０日）

至周四（３１日）訪美，就經貿問題進行磋商。此外，美國聯儲局於周二（２９日）及周三展開

為期兩天的決策會議。

下周美國公布業績的大企業包括有：蘋果、微軟、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｅＢａｙ、波音、

ＡＴ＆Ｔ及麥當努等。



＊日本央行公布１２月貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（２８日）早上７：５０ａｍ，日本央行公布１２

月１９－２０日貨幣政策會議的會議記錄。

此外，歐洲央行管理委員會委員諾沃特尼與其他央行官員參加一項金融科技會議（至１月

２９日）。

下周一晚上７：３０ｐｍ，瑞典央行第一副總裁約希尼克就未來貨幣政策正常化發表演說，

並討論回購利率調升且瑞典央行減持瑞典公債時，對家庭與經濟的影響。



＊內地公布１２月工業利潤，達拉斯製造業展望企業活動指數料好轉＊



下周一，澳洲股市因假期休市。

在數據方面，下周一早上９：３０ａｍ，中國公布１２月工業利潤。

下午４：３０ｐｍ，香港公布貿易收支，料貿赤由４５０億元擴大至５６０億元；進口年率

料由０﹒５％降至下跌２﹒６％；出口年率跌幅料由０﹒８％擴大至１﹒８％。

５：００ｐｍ，歐元區公布１２月貨幣供應Ｍ３，年率料由３﹒７％升上３﹒８％。

９：３０ｐｍ，美國公布１２月芝加哥儲行全國活動指數。１１：３０ｐｍ，美國公布１月達拉

斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負５﹒１好轉至負２﹒１。



＊筆克和置富產業信託派業績＊



在本港，下周開股東會的公司有：祈福生活服務（０３６８６）和寶積資本（０８１６８）

。

派業績的公司有：筆克遠東（００７５２）、置富產業信託（００７７８）、ＨＰＣ

ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７４２）、寶積資本和鉅京控股（０８４５０）等。（ｈｏ）

