《拆局麒想－林嘉麒》有線寬頻再推供股計劃能否獲得通過？

《拆局麒想》公司面對財困，人人期望白武士出手相助，但入主後欲未受股東支持，永升入

主有線寬頻（０１０９７）後，舉步維艱，白武士真的不易做呀！



有線寬頻業務連年虧損，九倉（００００４）於２０１７年決定止蝕，最後幸得永升以包銷

公開發售的方式入主。永升接手後，公司仍然面對財務壓力，需要資金營運，公司早前公布一供

一供股方案，可惜在股東大會上遭到否決。管理層稱了解股東負擔過重及潛在攤薄過大的憂慮；

然而，事件或許不是這樣簡單。



是次投票中，表決舊供股方案的股東大會參與人數奇低，可表決股數超過３５億股，投票股

數卻少於８０００萬股，投票率僅得２﹒２５％。翻查ＣＣＡＳＳ記錄，永升包銷供股後，南華

及法巴便於短時間內買入超過５億股，依其行動來看或者是永升的友好，理應可協助通過股東會

，但卻放手任供股被否決，委實離奇。在將來的股東大會需要投票通過方案，都要靠他們。



＊在在要資金，供股不能死＊



公司確實需要資金，供股決心是不可以死的，近期再推出四供三的供股套餐。今次供股比例

四供三，無包銷，認購價為０﹒１元，集資４﹒６７億元，伴隨大股東認購１﹒８５億元２厘息

的１０年期可換股債券（ＣＢ）；上次供股則是一供一，大股東包銷，認購價為０﹒１０９元，

集資６﹒６億元。總集資金額相同，惟今次因有永升認購ＣＢ，供股集資額減少三成。雖然負擔

壓力相同，惟集資額大幅下降，股東們應該受落，股東大會通過機會大大增加。



另一方面，以股東大會日期收市價計，一手股份貨值１１７０元，舊方案跟供涉１０９０元

，新方案跟供涉７５０元，實際數字只差３００元，供股金額縮減了，是代表更有著數？這方面

是見仁見智。其次，兩次供股均有把每手股數由１００００股改為２００００股，原先的方案是

持有１００００股供１００００股，供完就以２００００股一併交易。但新方案卻要股東持有高

達８００００股供６００００股，方可避免有碎股出現。雖供股權交易或可解決以上問題，但沽

出後是否足夠補回除權差價及交易成本又是另一回事。股份出現碎股，這方面或反映管理層期望

一起供股的股東是以長遠角度持有股份，說到底永升入主是救公司，這點股東應該會明白。



＊永升不包銷，如何去解讀？＊



不過，比較新舊方案，發現了有不太理想的地方。舊方案是大股東包底增持，與小股東站在

同一陣線；新方案卻給予大股東多了一個換股的主導權，位置較包銷股份更為主動，換股前又可

每年收取２厘股息，變相較小股東有ｐｒｉｖｉｌｅｇｅ（特權）。再者，在舊方案下大股東的

股權在全面包銷後會達到７１﹒２％，新方案中僅得大股東認購供股及行駛ＣＢ後會達到

６３﹒７％，假設全無股東認購供股，大股認購ＣＢ的金額將增至６﹒６億，全面行使後股權將

達６９﹒３％。新方案攤薄效果確實減輕，今次永升不作包銷，是否對公司業務前景的信心沒有

舊方案時期般好呢？



回看九倉將有線易手時，並沒有收取分亳，相信是期望永升入主後可做好業務，帶動股價起

死回生，回本之餘又獲利。事實上，永升入主後加速落實與中移動合作等經營改善活動，估計在

供股集資後，業務可得到另一階段的發展。當業績回升，管理層界時多做ｒｏａｄｓｈｏｗ

（路演）吸引機構投資者，屆時股價會逐步拉升，相信是時間問題。因此是次完成供股是相當重

要的。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

