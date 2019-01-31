《國金與投資－曾廣標》索羅斯揮劍來龍去脈

《國金與投資》中美進行部長級貿易談判，坊間普遍審慎樂觀，認為兩國領袖都有意向達成

妥協，因此雖然剛好發生華為被美方正式起訴事件，預期對談判也不會有直接影響。貿易糾紛和

華為案反映出中美之間的重大分歧，但兩者都有各自的時間表，同在１月底發生，並沒有必然的

關係，貿易戰要在３月初休戰期前取得妥協，至少避免關稅進一步增加，而美方必須在１月底之

前提交引渡孟晚舟的法律文件，為了更大勝數，便連華為也檢控，還暗示若有可能，美方也會把

任正非拘捕。



＊突公開倡議全面圍堵中國＊



上個星期在達沃斯舉行的世界經濟論壇，西方大國領袖普遍缺席，注意力集中於中國新一輪

的開放政策，然而，亦有大孖沙突然向中方舞劍，引起市場和輿論的關注。



有投資家、慈善家和哲學家兼稱的索羅斯老人，近年都喜歡出席國際經濟論壇，及發表對宏

觀政經形勢的看法。今年，他突然公開點名指習近平領導的中國是「開放社會最危險的敵人」，

他表示「中國不是世界上唯一的專制政權，但它是最富有、最強和技術最先進和給世界其他地區

帶來不可接受的安全風險。」



他鼓吹美國應聯手其他盟國全面封鎖華為及中興，以防中國當局透過這些通訊巨企來監控「

開放社會」。



＊「開放社會基金」搞局兼賺大錢＊



「開放社會」是索羅斯常用的概念，意指擁有西方自由民主標準的國家和地區，他成立的「

開放社會基金」在世界各地運作，支持推廣民主自由及協助建立多黨體制。一般認為，利用他個

人的財力和影響力，「開放社會基金」協助推翻前蘇聯體制及在新千年協助「顏色革命」成立了

一些親西方的政府，至於接著出現的亂局，則有利於索老玩財技賺大錢。



索羅斯與中國一直有交往，他近年的矛頭主要是指向俄羅斯的普京。早一年在達沃斯，他還

提到可借助中國促使北韓凍結其核計劃，及認為應令到中國融入西方主流社會。



＊較白宮鷹派變得更加「右」＊



索羅斯在政治上是美國民主黨的最大金主，被視為自由派的領頭人之一，對於今次他向中國

發難，自由派大報《華盛頓郵報》也忍不住發表分析文章，謂索羅斯變成比特朗普行政當局內的

鷹派更加「右」。



事實上，索羅斯在發言時大讚副總統彭斯去年的「聲討中國的發言」，認為反對一黨專政的

中國理應是「開放社會」的共同立場。



索羅斯為何在一年間便改變了呢？他自己的解釋是，中國正在利用華為中興及其他網絡公司

，炮製一套全面電子監控中國民眾的系統，使任何反對一黨專政的人都將受到打壓。而他擔心，

若不封銷華為中興，則中國的監控也會進入「開放社會」云云。



＊向習舞劍，實質指向特朗普＊



索羅斯一向反特朗普，他指特朗普準備從習近平身上收取一些好處便自稱勝利及收兵，並說

如果沒有了特朗普和習近平，中美的糾紛將會更容易解決。他預期特朗普在下次大選必定倒台，

同時有可能倒台得更早。他既要向民主黨申明反華的決心，也想為白宮的鷹派打氣，阻止特朗普

與中國和解。



索羅斯最著名的投資技法，就是製造亂局，以便在金融市場翻雨覆雲，在短時間透過槓桿式

好倉或淡倉而大賺離場。



＊與普京的恩怨情仇＊



上世紀９０年代初他曾逼使英倫銀行退出歐洲匯率機制一日之間大賺數十億元，在９７和

９８年發動亞洲金融風暴擊倒泰銖韓圜印尼盾，但在香港及馬來西亞的攻勢均無功而還，主要是

由於他在俄羅斯誤信了總統葉利欽不貶值的保證，全力造好倉買俄國資產，結果葉卻稱病讓政府

宣布盧布大幅貶值，使索羅斯重大損失，也只得從亞洲撤軍。



普京接班後，對索羅斯很有戒心，令他再難在俄羅斯金融市場搞局，新千年索羅斯後推動顏

色革命，目標就是一些親俄國家，尤其是俄羅斯的主要鄰國烏克蘭。



＊對中俄合作徹底失望＊



在中國，他則採取軟硬兼施的方法，他在今年發言時披露，早在８０年代便曾與中國的「改

革派」建立合作關係，８９年之後才煙消雲散，之後，仍與中國一些有影響力的人保持交流，使

「開放社會」的意念繼續可以傳入中國云云。



言下之意，習近平是普京式的人物，不會再向索羅斯那一套買帳，因此，要把他兩並列為「

開放社會的死敵」。



＊特朗普會上當受騙嗎？＊



但我認為，他在此時發功，主要目的是誘使特朗普當局與中國進一步惡鬥，而到時世界經濟

及股市受害，既可令特朗普無法連任，也又有在金融市場賺大錢的機會。



索羅斯雖然已接近８９歲，去年與年輕逾半的日籍女子再婚，表面上退出江湖，但他又怎能

忍得住可以搞亂世界亂中取勝的機會呢？但特朗普也不是省油的燈，他應該明白索羅斯的鼓動，

只是想靠害！《資深評論員 曾廣標》

