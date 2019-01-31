《行內行外－梁崇讓》香港雖摘「雙冠」，仍是少人快活多人愁

《行內行外》近年香港在世界上多項排名都較以往遜色，例如創新競爭力早已遠遠不及深圳

，在中國以至全球的競爭力也不斷下跌，近日更有報道指，香港港口的吞吐量，排名從世界第一

跌至第七，現其吞吐量不及上海的一半；由此可見，香港如再不自強，隨時淪為中國二級經濟城

市。雖然這樣，所謂「爛船也有三分釘」，香港的自由經濟市場及寬待財團，以及資金可自由進

出等利好因素下，去年全球上市集資額仍可高踞世界一哥的地位。



至於香港的另一項全球冠軍，就是香港的樓價了，香港的樓價已連續９年被國際公共政策顧

問Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉａ評為全球樓價最難負擔的城市。據說近期樓價雖有回調，評論指仍要

２１年「唔飲唔食」方可買到樓，比起第二名的加拿大溫哥華高出近一倍，不過這兩個一哥和冠

軍，香港的投資者和市民大眾並不歡迎，香港能得到這兩個「殊榮」，所付出的代價是甚麼？大

家心裏有數，我們唯有苦笑矣！



＊「實名制」有助監控洗黑錢＊



回說香港金融市場，香港證監會一直對監管市場中介人和上市公司的行為可算盡心盡力，對

持牌中介團體和上市公司內部監控缺失和違規行為絕不容忍。由於近年中資機構來港申請金融牌

照的公司愈來愈多，而兩地的規管和交易制度又有所不同，加上這些機構的高層多由國內人士擔

任，對香港的制度和運作未必完全熟悉和了解，因此香港證監會對中資機構的運作也會特別關注

。當然這並不代表香港證監會特意針對中資機構，只因「各處鄉村各處例」，中資高層暫未適應

而已；其實這可聘用多一些香港本土精英作為公司各階層員工，相信這有助公司較容易融入香港

金融市場，也不失為一個好方法哩！



去年《行內行外》筆者已提及香港證監會關注，中資持牌中介團體有關證券的抵押問題，這

引發內地的集團公司不斷收緊在港的不合規借貸，還有證監會一直對打擊洗黑錢的監管極為重視

，更在公開場合多次提及會嚴查持牌中介人有否做好防範洗黑錢的工作。近日市場傳出部分中資

證券公司在打擊洗黑錢上，存在內部監控缺失而將會受到紀律處分，而證監會更聲言「實名制」

的推行，除了令兩地的證券金融機制接近同步外，更有助有關當局監控洗黑錢和市場操控的活動

；因此估計有關當局對「實名制」的推行將高度重視。



＊押股解畫，竟前言不對後語＊



雖然上周大市回升，但也有個別股份因債務問題或股份遭斬倉而令股價急跌，興業太陽能

（００７５０）雖然獲山東省國有資產監管管理委員會入股，但停牌３個月後，復牌後仍然急挫

；另一隻股票佳源國際（０２７６８），也因大股東將股票抵押於證券公司，結果股份遭強制出

售而急跌，最後更兩度停牌，佳源事件拖累了其他股票一起下跌，同時再度引起市場對大股東應

否披露所抵押股份的關注。



在合理情況下股份被強制出售，通常是與債務有關，根據港交所現時規則，若控股股東扺押

股份是出於個人財務原因，而非其上市公司獲得貸款，擔保或其他責任上支持的保證，則毋須作

披露，大股東有機會沒有違反港交所的規則，但令人側目的是大股東在股價下跌後，兩次的公開

講話竟然是前言不對後語，因此令人懷疑存有欺騙成分。



至於這次事件有什麼內幕？中介機搆有否涉及違規行為？料有關當局正關注是次事件，也會

進一步調查，筆者也不在此多作評論，還待有關當局向公眾交代吧！只是此事件會否令有關當局

重新檢討大股東扺押股份時所披露的規則？只知如不改變，相信同類事件也會不斷發生。至於近

期並不是因債務問題而下跌的新經濟股股份又是否另有其他原因？那還待豬年稍後時間再跟大家

討論吧！



＊有僱主肯借錢給員工作首期＊



後記：年關近至，打工仔有人快活有人愁，有雙糧、花紅出的自然笑逐顏開，開開心心過年

。只是狗年未過，有個別機構已傳出裁員的消息，至於靠佣金為生的金融服務業從業員在市場環

境逆轉和「零佣金」的競爭等壓逼下，估計今年年關也不好過。至於重新檢討最低佣金制的聲音

永遠「只聞樓梯響，不見人下來」，狗年又令大家再度失望了！不過，在業界從業員的失望聲中

，坊間卻傳出有公司肯免息借２００萬元給員工做首期在香港買樓，估計申請者也要符合和遵守

某些條件，雖然這樣，這也算是有愛心的僱主，相對之下，比起特區政府派發４０００元的手法

更具誠意啊！



註：本人謹代表香港證券及期貨從業員工會在此提早向市民、投資者、業界人士拜年！



恭祝大家豬年行大運，豬運亨通，諸事吉祥如意！



《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

