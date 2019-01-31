《凱文隨筆－凱文》美國重彈老調，附傭紛紛和應

《凱文隨筆－凱文》去年十月，《彭博新聞社》報導「蘋果」與「阿馬遜」的數據中心所運

行的伺服器藏有微型間諜芯片，矛頭直指「華為」；其後，兩家美國企業都斷然否定有關報導。



科技專家指，芯片是極度精密的東西，開發芯片涉及數、理、化三方面５０多個領域的知識

，而美國是當今世界唯一能設計高階芯片的國家，但他們卻找不到證據。聽起來就很荒唐了，莫

非「華為」的技術已遠超美國？



及後的日子，美國不斷指「華為」的產品有保安問題，一些堂堂大國當了美國的附傭，也禁

止「華為」參與他們國家的電訊項目，但他們也找不到證據。



這不禁令人想起，以英美為首的聯軍在２００３年「侵略」伊拉克時，指其「擁有大殺傷力

武器」的戲碼類同。欲加之罪，確實是何患無辭。最可悲者，莫說甚麼生化武器，或核武，當時

被打到失魂落魄的伊拉克總統侯賽因連一個體面的藏身之所也欠奉，英雄遲暮拜美國所賜，反正

在世人腦海中，美國將他定性為壞人時，死也就是活該的，沒有人會怪罪美國的侵略行徑，更沒

有人會關心這戰爭中伊拉克死了多少無辜百姓。



談到間諜問題，不可不提經典人物斯諾登（Ｅｄｗａｒｄ Ｓｎｏｗｄｅｎ），他在

２０１３年逃離美國，飛抵香港，然後透過英國《衛報》大爆美國政府透過大量的環球監視程式

，收集每一個人的資料，進行這項龐大情報工作的就是「五兄弟聯盟」，這五兄弟就是相繼宣布

封殺「華為」的美國、英國、澳洲、紐西蘭，與加拿大。事件儘管轟動一時，但很快又謝幕了，

反正沒有人相信美國會做壞事的。



美國一直以來都善於締造一個美好形象，世人也一直待之以寬。既沒有環球主流媒體的齊聲

譴責，更談不上甚麼制裁、罰款或封殺了。



美國霸權，由來已久，當「華盛頓共識」的光芒開始暗淡，與「北京共識」剛好形成對比時

，難怪美國又召集四名難兄難弟，一齊對付一間中國企業。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

