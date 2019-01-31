《專家之言－黃德几》長建財務穩健，憧憬未來更多潛在併購

《專家之言》英國脫歐前景未明，英國國會下議院通過兩項脫歐協議修正案，包括呼籲政府

排除無協議脫歐，以及「其他安排」取代北愛爾蘭保險方案；其餘五項修正案則被否決。英國為

長江基建（１０３８）的主要盈利貢獻市場，去年上半年分部溢利貢獻２９﹒３億元，按年增加

０﹒３％，若撇除２０１７年上半年度的一次性賬項，溢利貢獻則錄得９％的增幅。然而，長建

英國業務屬生活基本所需服務，而且英國能源監管機構Ｏｆｇｅｍ向配電商確認，現行的八年規

管期內不會進行中期檢討，相信英國脫歐對長建的負面影響料不會太大。



＊業務遍佈世界各地，可降低某一國家政策的風險＊



長建業務遍佈世界各地，可減低某一國家政策帶來的風險，主要為基建投資，包括如發電、

輸電及配電、配氣等，整體平穩發展。雖然集團與長實（０１１１３）及電能（００００６）收

購澳洲天然氣管道公司ＡＰＡ的計劃已經告吹，但相信以長建的財務實力和發展方向，收購行動

並不會因此而停止，未來潛在的併購仍然值得憧憬。另外，長建早前配售電能合共４３８０萬股

，佔已發行股本約２﹒０５％，每股作價５２﹒９３元。長建是次出售部份資產，亦為未來潛在

收購提供更多彈藥。



＊分拆歐洲業務，可提供另一融資平台助未來收購＊



長建近年積極合併與整合新增的收購項目，２０１７年收購三個重大項目，包括澳洲配電及

輸氣公司、加拿大建築公司Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｈｏｍｅ Ｃｏｍｆｏｒｔ和能源管理綜合服務

供應商ｉｓｔａ，為長建帶來增長動力。２０１８年上半年，長建在澳洲、北美洲與歐洲市場的

收益貢獻均有所提升。

去年１１月，長建考慮將若干歐洲基建資產的少數權益，出售予一家擬於倫敦交易所上市的

新投資公司。根據目前意向，該新投資公司擬在倫敦市場，為投資者提供可投資於該等基建資產

，以及往後可投資於其他第三方基建資產之機會。長建分拆歐洲業務，意味將提供另一融資平台

，有助支持未來併購。



＊重上各主要平均線，宜候低６１﹒５元以下吸納＊



２０１８年上半年，長建來自經營業務之現金淨額為１０﹒２６億元。期末，集團持有９６

億元現金，負債淨額對總資本淨額比率僅１５﹒２％，財務狀況相當穩健。另外，長建上市以來

年度股息連年增加，具有一定吸引力。走勢上，股價自今年起形成上升軌，目前重上各主要平均

線，ＳＴＣ％Ｋ線續升至接近％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距，宜候低６１﹒５元以下吸納，反彈

阻力６８元，不跌穿５９元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

