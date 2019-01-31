《談國論企－黎偉成》特朗普對華放糖衣毒力殺高科技

《談國論企》中美於２０１９年１月２９日至３０日舉行新一輪貿易談判之前，特朗普又重

施故「技」發難控中資企業華為及要向加拿大「引渡」該集團的副董事長孟晚舟，作強盜式的談

判「籌碼」，相信此廝在極力搶略中國的貿易經濟利益之餘，更不會對華為事件作出「讓步」，

甚至對中國於環球的經濟、投資活動進行狠毒的直接扼殺。把中國壓下去，是特朗普為主的劣眾

惡思，中國一定要「須防不仁」，強化自身和狠狠回擊特朗普。



＊特廝要殺非貿易而是中國高質工業及出口＊



從美國《紐約時報》的報道，美國在１年多的時間已「暗地裡」向其盟友力壓不要與中國合

作發展５Ｇ，果如是，則這是特朗普上台後不久便開始著手部署仇華壓華劣舉，而２０１８年３

月份要對輸美的鋼鐵、鋁材產品加徵關稅，只是一個「幌子」之騙，實際以之作為「契機」對華

在貿易上宣戰。但特朗普對華之貿戰，又是一個「幌子」，所要的是狠狠打壓中資之華為、中興

等企業，最終是不想見到「中國製造２０２５」出現，使特廝之所謂「美國優先」口號黯然失色

。

由是我對「特（朗普）廝」（下同）的最新評論，是其對華之陰毒與狠毒，古今中外乃屬無

與倫比，因（一）「特廝」要把「中國製造２０２５」至下去，最首要者當然是要重重抑制中國

的科技發展，使中國的製造業「不可能」高質量的發展，即使有發展，也不會有國際市場而「只

有」本土市場，５Ｇ就是好好的說明例子，因（１）中國在５Ｇ的研發已邁進準商用階段，和會

在２０１９年加快商用步伐，但（２）美國即使在５Ｇ的投資佔全球此一方面的總投資比重

２８％，效益遠不及中國，要「明刀明槍」地打壓中國就是希望讓美資企業有更大的時間和空間

「追落後」，劣人之惡舉，莫甚於「特廝」。

尤其是（二）「特廝」一眾劣者，居然可以胡說中國要「強逼技術轉移」、破壞知識產權之

謬言，站不住腳，因（Ｉ）科技、技術是全球的資產，無分國界之限，而「特廝」劣眾還說此為

中國「竊取」美國科技始有現今如斯成就，我要問為何謂「竊取」？而此行居然可以「超前」之

於美國，此說可印證於５Ｇ為主，同樣重要是「遼寧號」由所買入的俄羅斯格良瓦「空殼」航母

，到可以發展和自研國產航母後提升為有戰鬥力的航母，難道「特廝」在「通俄」之餘，還與其

口講而非的「好朋友」中國國家主席習近平作出「通中」之舉？現階段是「特廝」要「捅（殺）

中」。

要（ＩＩ）強搶，美國的歷史是一例：（ｉ）美國本無國，所源之地，實際是務農畜牧的原

居民，當年來自歐洲的「新移民」，打「紅番」，才建國。（ｉｉ）在美國的博物館所展之古物

，乃美國立國僅僅逾２００年之「古」，我家「古物」亦不少，而（ｉｉｉ）許許多多的古物就

從中國、埃及等古國「得來」，「特廝」懂嗎？當然懂，但扮不懂！

還有是（ＩＩＩ）在以石油是強搶掠奪。「特廝」在委內瑞拉問題上便是重之劣舉。



＊中國要強化科企結合爭取國際認同接受＊



由是我所得出的結論，肯定是（甲）「特廝」實際「志」不在美對華貿赤的問題，而是旨在

完完全全扼殺中國的製造業，只有此一劣舉得逞，就會使中國的出口絕對、絕對不會「威脅」美

國，特別是科技產品和設備。

肯定相信（乙）即使中國退讓而達致貿談協議，所失不輕，但「特廝」的主導思想是要「打

壓」中國科技及走出去的國際市場，故中國「退」而達「效」有嗎？不會有！

為何要退？

中國反而要加大力量於發展科研與製造業的結合，作為供給側改革力挺內需，固本培元的同

時，在一旦有機遇之時，更強力對外發展，以反擊「特廝」！

我堅決支持中央經濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總

基調和堅持新發展理念的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側結構性改革為

主線」之前，充分顯示中央決心積極推動經濟由過去數量式提升為質量式的發展。惹人注目的當

然是「推動製造業高質量發展」以「要推動先進製造業和現代服務業深度融合」，成為進一步邁

向成熟及市場經濟的十分重大策略。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

