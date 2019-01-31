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即市新聞

31/01/2019 15:28

《美元走勢－羅明立》市場炒作美停加息，歐元有機上試１﹒１５７

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒０７　　　１０８﹒６７　　　１０９﹒０４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５０９　　　１﹒１４７８　　　１﹒１４８１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１３７　　　１﹒３１０６　　　１﹒３１１６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４２　　　０﹒９９１６　　　０﹒９９３９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５５　　　７﹒８３９１　　　７﹒８４３９

　　《美元走勢》美聯儲２０１９年首次ＦＯＭＣ議息會議決定暫不加息，符合市場預期。但會
後聲明表示基於市場的通脹預期有所下降，下調對美國經濟增長的預期，刪去「逐步上調利率」
的字眼，暗示將暫停加息。而美聯儲主席鮑威爾亦表示，是否加息不受政治影響，政府關門對經
濟增長造成的損失將在二季度彌補，貿易戰關稅尚不足以影響到美國經濟。另外指需要時可調整
縮減資產負債表的步伐。言論反映美聯儲立場發生的重要轉變。數據方面，美國１月ＡＤＰ就業
人數增加了２１﹒３萬，好於市場預期。美元在議息會議後大跌，最低跌至９５﹒２５的水平，
下行風險有所增加。
　
　　歐元兌美元突破１﹒１５關口。雖然此前歐元區經濟數據普遍差於市場預期，顯示歐洲央行
在加息問題上阻力重重，德國１月ＣＰＩ初值同比增１﹒４％，環比－０﹒８％，均差於市場預
期，並顯示通脹有放緩跡象。歐元區１月經濟景氣指數為１０６﹒２０，亦差於市場預期。但美
聯儲暫停加息成為現時市場炒作的主要因素，歐元的負面情況暫時會被忽略，有機會上試
１﹒１５７０，但見好要收。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒３０　　　１０８﹒００　　　１１０﹒００
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１５７０　　　１﹒１３９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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