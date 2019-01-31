《美元走勢－羅明立》市場炒作美停加息，歐元有機上試１﹒１５７

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒０７ １０８﹒６７ １０９﹒０４

歐元╱美元 １﹒１５０９ １﹒１４７８ １﹒１４８１

英鎊╱美元 １﹒３１３７ １﹒３１０６ １﹒３１１６

美元╱瑞郎 ０﹒９９４２ ０﹒９９１６ ０﹒９９３９

美元╱港元 ７﹒８４５５ ７﹒８３９１ ７﹒８４３９



《美元走勢》美聯儲２０１９年首次ＦＯＭＣ議息會議決定暫不加息，符合市場預期。但會

後聲明表示基於市場的通脹預期有所下降，下調對美國經濟增長的預期，刪去「逐步上調利率」

的字眼，暗示將暫停加息。而美聯儲主席鮑威爾亦表示，是否加息不受政治影響，政府關門對經

濟增長造成的損失將在二季度彌補，貿易戰關稅尚不足以影響到美國經濟。另外指需要時可調整

縮減資產負債表的步伐。言論反映美聯儲立場發生的重要轉變。數據方面，美國１月ＡＤＰ就業

人數增加了２１﹒３萬，好於市場預期。美元在議息會議後大跌，最低跌至９５﹒２５的水平，

下行風險有所增加。



歐元兌美元突破１﹒１５關口。雖然此前歐元區經濟數據普遍差於市場預期，顯示歐洲央行

在加息問題上阻力重重，德國１月ＣＰＩ初值同比增１﹒４％，環比－０﹒８％，均差於市場預

期，並顯示通脹有放緩跡象。歐元區１月經濟景氣指數為１０６﹒２０，亦差於市場預期。但美

聯儲暫停加息成為現時市場炒作的主要因素，歐元的負面情況暫時會被忽略，有機會上試

１﹒１５７０，但見好要收。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒３０ １０８﹒００ １１０﹒００

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１４５０ １﹒１５７０ １﹒１３９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

