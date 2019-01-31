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即市新聞

31/01/2019 10:54

《真知灼見－溫灼培》美國加息周期或已見頂

　　《真知灼見》一如預期，聯儲局議息會後維持所有貨幣政策不變，聯邦儲備基金息率保持於
２﹒２５％至２﹒５％水平。聯儲局主席鮑威爾在聲明中指，因應經濟前景的不確定性增加，他
強烈認為聯儲局在貨幣政策上必須保持耐性。另外，他提到聯儲局在每月抽走的量化寬鬆貨幣資
金行動中，也有可能需要提早結束。也就是說，當整個抽資行動完成後，所剩餘在市場上的量寬
金額料將較原先估計要多。不過，現在每月自動在市場上抽走的５００億美元量寬金額行動則維
持不變。

＊市場認為今年減息機會有１３％，憂美經濟前景＊

　　　相比較好幾個月前，如去年的１１月，鮑威爾於貨幣政策的取態上明顯出現了很大轉變。
之前他傾向預期今年內還有三次加息機會，但現在看可能今年將難再加息。當然，如倘比較近數
周而言，由於鮑威爾早已在不同場合透露，在貨幣政策上他將會顯得有耐性，市場早已感受到聯
儲局會有放慢收緊貨幣政策行動，所以是次議息會只是進一步給予市場確認局方最新的貨幣政策
方向而已。這亦解釋了在議息會後未見真正對市場帶來太大衝擊的原因。現時從美元利率期貨價
格變化顯示，市場估計今年內聯儲局加息機會約只有１０％，但有趣的是，市場竟然估計今年聯
儲局減息機會卻有１３％，換言之，市場是對美國經濟前景感憂慮。

＊待美ＧＤＰ數據公布，評估聯儲局何時停止縮表＊

　　雖然鮑威爾並沒有宣布美國加息周期完結，但從言語間相信市場也感受到鮑威爾是意向今年
內不加息。也是說，美國是次加息周期很大機會已見頂，下一步我們要關注是抽走量寬資金的政
策何時停止。因為，聯儲局一日不叫停，每月５００億美元的量寬金額仍會自動被抽離。原先於
本周三（３０日）晚美國會公布第四季ＧＤＰ，但因應美國政府停擺，使數字延遲（暫未知公布
時間表）公布。我們因而亦失去一個重要衡量美國最新經濟形勢的數字，以分析聯儲局何時停止
其縮表行動。
　　就歐元而言，受惠於美國今年有機會停加息，其已升返較合理的１﹒１５美元水平，短期內
料歐元較大機會將繼續維持於１﹒１５美元水平上落，等待下一個因素推動。而筆者較看重的下
一個因素是英國能否落實可避免「硬脫歐」，如英國證實可以避免，使歐元區也能擺脫有關憂慮
，屆時不排除歐元可進一步上試１﹒２０美元。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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