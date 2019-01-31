《投資領域－譚家駿》全球增長放慢，基建資產更顯價值

《投資領域》美國政府停運持續已久，再加上中美新一輪貿易談判在即，所以環球投資市場

在強勁反彈後，投資者傾向觀望，亦見部分資金選擇流向防守性較高的全球上市基建資產。

全球上市基建資產包括很多行業，如收費公路、機場、港口、鐵路等，而這些資產均擁有入

場門檻高及定價能力強的特質，能為投資者提供抗通脹的收益，中線亦能帶來資本增值回報。

從近期走勢來看，受到市場憧憬中美可就貿易糾紛達成和解共識刺激，港口股的表現是最為

強勁。美國鐵路貨運走勢則略為偏軟，但相信只是較早前顯著上升後出現的整固，特別是在削減

企業利得稅刺激後，市場轉為擔心經濟增長會放慢，所以短期有較大調整壓力。我們認為行業長

線仍然是具前景的，因為鐵路業能透過精準鐵路時間表計劃，有效改善乘客服務、減底成本及優

化資產回報，並推動重大增值，所以前景依然可期。實際上，不只是美國鐵路貨運營運商，澳洲

同業亦受到正面的政策環境支持，可讓該營運商就其壟斷經營的昆士蘭鐵路網絡收取有利收費。



＊收費公路前景亮麗＊



另外，收費公路價值重新獲關注，表現受支持，好像一家澳洲收費公路營運商剛進行的大型

併購方案漸被市場接納，而且利率環境下跌提供進一步有利支撐。加上該公司未來兩年會有五個

項目推出，再之後兩年會再有兩個項目出台，具增長潛力的新項目儲備優厚，短期盈利增長能見

度高，所以股價受帶動向好。此外，墨西哥收費公路網絡營運商在政府提出較市場預期更負責任

預算後，股價受刺激上升。事實上，收費公路行業入場門檻高，息率吸引達４厘至６厘，而且受

惠於經濟改善，使用量持續增長，再加上目前估值吸引，長遠而言可繼續看高一線。

至於表現較差的基建資產有能源管道，因為油價偏軟受累。另外，個別公用股走勢強差人意

，好像英國電網營運商在當地政府建議實施較預期低的燃氣及電價後，股價顯著回落。此外，美

國有能源公司因為要配股集資去應付資本開支需求，令到相關同業股價走勢受打擊。

總結而言，由於預期２０１９年環球經濟增長會放慢，而全球上市基建資產因為很多均從事

必須性服務，可用通脹或略高於通脹水平定價而不會破壞需求，正好有能力於低增長環境有好表

現，所以在當前市況下十分具投資價值。另外，我們預期對ＧＤＰ敏感的基建資產如機場及港口

等行業的盈利增長會下跌，而移動發射搭、收費公路及鐵路貨運可受惠價格上升。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

