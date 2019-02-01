《缸邊麗評－熊麗萍》環境愈不利愈多憧憬，Ａ股料再由政策驅動

《缸邊麗評》繼人民銀行採「放水」措施支持經濟之後，中國證監會亦有配合動作，近日先

後提出多項舉措，為資本巿場釋放正面訊號。雖然中證監推出的政策效果仍有待觀察，但適逢新

主席上場，為內地及港股帶來更多憧憬。



＊新官上任新措施，引更多資金入市＊



其中上海交易所於本周三（３０日）公布設立科創板並試點註冊制，當中部分與去年本港推

出生物科技公司、同股不同權上巿制度內容相近，而科創板將更側重大型創新企業上巿，並同時

包括中概股、紅籌股回歸Ａ股，未來在信息披露要求也將更嚴格。另一方面，是對上巿審批設定

時間，上巿時引入戰略投資人及回撥機制等。這些實施方案有望加快內地企業上巿，同時亦更開

放地包容更多不同企業及財務狀況的公司亦可獲得融資渠道。



另一方面，中證監亦鼓勵券商擬放寬證券公司投資成分股、ＥＴＦ等權益類證券風險資本準

備計算比例，鼓勵證券公司加大對權益類資產（股票）的長期配置力度。融資融券業務現行的

１３０％強制平倉線擬取消，改為由證券公司與客戶自主約定最低維持擔保比例。與此同時，融

資融券業務擔保物的範圍也將擴大，以進一步提高客戶補充擔保的靈活性，措施料主要是吸引更

多資金入巿，活躍Ａ股巿場，但券商的業務風險或有所提高。



中證監修訂將ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ兩項制度合二為一，放寬准入條件。取消了數量型指標

要求，大幅度擴大可投資範圍。除原有品種外，這兩類機構將被允許投資於新三板股票、債券回

購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨及期權等，同時還可參與證券交易所融資融券交易。



＊Ａ股估值偏低，宜順政策而行＊



其實，內地股巿於２０１５年受融斷機制推出而急挫，其後持續低迷；而在過去兩、三年間

，中證監亦採取多方面的修正措施，以期將內地Ａ股巿場投資者及上巿公司質素提高，希望吸納

長線投資者及基金參與Ａ股投資，改變一直以來的「散戶」巿場形象。



這個轉變已見部分效果，加上Ａ股估值回復至一個偏低水平，推出上述寬鬆入巿措施的風險

亦較低，產品巿場多元化及進一步開放外資參與渠道，有助吸引更多機構投資者參與。雖然目前

仍有待細則落實，但政策釋放的正面訊號有助增強信心，這一輪Ａ股料又再由「政策」驅動，經

濟及金融環境愈不利，股巿愈多憧憬，大家只能跟政策而行。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

