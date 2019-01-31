《股金豐采－涂國彬》貿易戰改變數據，數據改變美聯儲

《股金豐采》１月份的美聯儲議息，沒有之前幾次的聲勢，皆因投資者已有足夠時間去思考

，由美聯儲第四季以來的態度轉變，期望管理的工夫做足，沒有人會對於不再循序漸進加息一事

，感到任何意外。

有趣的是，每次議息前，外界總有一定程度，可以揣摩局方意旨的途徑，空穴來風，未必無

因，往往又是期望管理的一部分，這一點亦人之常情也。故此，近日屢傳，局方要把量寬的退市

縮表，也放慢腳步，便成為大家的焦點所在。



＊期望管理工夫足夠，措施轉變不難發現＊



以此觀之，一切都在掌握中，既是央行的盤算，也是市場中人的反應，給足面子，議息後的

股市表現，盡在不言中。

當然，假如大家細心，正如大家慣常所做的一樣，把措辭細心聽清楚，不難發現，除了這裡

那裡加減關鍵字眼，例如刪去循序漸進，但加上有耐性等，都說明了，大體上投資者總可以在字

裏行間，找到局方希望大家留意的東西。

比較值得留意的是，大家仍在追問的，尋根究底的，仍是何以局方的態度，在短期內有轉變

。陰謀論最多人有興趣，之前說過中期選舉，又有認為特朗普給予壓力。



＊數據為本此其時＊



但，話說回來，大家何不以直接觀察到的去看看？貿易作為自願交易，一定是各取所需，互

有好處，一定是雙贏的，去年至今一直困擾大家的，正是刻意把好端端有賺頭的生意不做，硬生

生的限制掉，如此一來，你道是只有美國的對家受損？不會吧！

事實上，美國企業的投資放緩，又有部分剛收了政府資助的卻要裁員，不就是最好的回應嗎

？換言之，經濟真不是一面倒向好，數據好壞參差，局方把當前利率與中性利率水平的評估調整

，完全有道理！

果如是，經濟基本面已有轉差的先兆，作為負責任的央行，當然要小心把關，數據為本此其

時！《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

