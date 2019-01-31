《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》關注中美談判進程，恒指料窄幅上落

《Ｂｅｎ哥思路》根據國家統計局公布，中國去年１２月全國規模以上工業企業實現利潤為

６８０８﹒３億元人民幣，同比下降１﹒９％，降幅較１１月再擴大０﹒１％，除連續兩個月負

增長外亦創三年新低。全年計則同比增１０﹒３％至６６３５１﹒４億元人民幣，惟增速已較

２０１７年的２１％明顯放緩。雖然中央近期積極以貨幣及財政政策以支持經濟，不過難以於短

時間內看到成效。惟相信市場普遍已有所預期，料數據表現對投資氣氛的影響有限。

內地２０１８年第４季經濟進一步放緩至６﹒４％的近十年最慢，但與市場預期相若。其他

例如固定資產投資以及消費增長，均與早前數據趨勢相若。中央政府近期積極推出措施穩經濟，

除於年初全面降準外，近日亦設央行票據互換工具，為銀行發行永續債提供流動性支持。

而消費方面，中央政府不僅減稅降費，以提高居民消費能力；發改委亦表示對汽車以及彩電

將推出支持措施。因此，雖然國內經濟增速於２０１９年可能遜於２０１８年的６﹒６％，但出

現斷崖式下跌的機會不大。



＊脫歐不明朗因素未有消除＊



美國聯邦政府局部停擺暫告一段落，總統特朗普與國會達成協議，通過臨時撥款恢復政府運

作３周。不過特朗普強調，若國會未能在三周內與其達成建圍牆撥款協議，美國政府很有可能於

２月中再次陷入停擺。事實上，華府停擺逾１個月，已對當地的經濟及民生構成影響。雖然美國

國會預算辦公室估計今次政府局部關門對經濟造成近１１０億美元的損失，當中對首季的經濟增

長影響約為０﹒２％。不過近期環球的民粹主義提頭，加上當地的國會分裂，料未來或有更多政

治內訌，不利美國經濟及金融市場發展。

英國下議院表決多項脫歐協議修正案，通過了「取代緊急擔保機制」修訂案與無約束力的「

不可無序脫歐」議案。不過，歐盟方面已再度排除重新協商的可能性，但會考慮修改政治聲明

，並已準備考慮延遲３月２９日的脫歐日期。雖然目前市場的反應仍較中性，但不明朗因素未有

任何消除，若投資者對英國經濟前景的憂慮持續升溫，將為投資市場帶來調整藉口，投資者仍需

提防。



＊亞洲今年增長將遜於去年＊



環球經濟方面，ＩＭＦ公布最新預測，預期全球經濟增長將由２０１８年的３﹒７％回落至

２０１９年的３﹒５％，亦較去年１０月的預期減少０﹒２個百份點。ＩＭＦ指出，國際間貿易

關係緊張，英國可能無協議脫歐，中國經濟放緩是２０１９年環球經濟的主要風險。在不同經濟

體中，ＩＭＦ對歐洲前景展望保守，將歐元區經濟預測下調０﹒３個百份點至１﹒６％，而德國

更下調０﹒６個百份點至１﹒３％。歐洲央行行長德拉吉亦指出，目前歐元區經濟發展遜於預期

，中期仍需要大量貨幣政策刺激措施，以支持歐元區內物價上揚，將限制歐元上漲空間。

日本央行將２０１９年的核心通脹預測下調０﹒５個百份點至０﹒９％，與央行目標的２％

比較，差距愈來愈遠。另一方面，雖然日本稍為上調２０１９年以及２０２０年ＧＤＰ增長預測

，但亦只限於０﹒９－１﹒０％水平。此外，日本１２月出口按年下跌３﹒８％，而南韓第４季

出口按同樣轉跌，２０１８年ＧＤＰ增長亦按年下跌０﹒４％至３﹒１％。整體而言，受貿易糾

紛及中國放緩影響，料亞洲國家於今年的經濟增長將遜於去年。

近期港股走勢偏強，企於１０天線以上，同時，整體成交量增加，而北水亦持續錄得流入，

加上恆指波幅指數亦維持於２０水平以下，反映投資者的風險胃納較高。不過，大市短線走向仍

取決於市場對中美貿易談判和聯儲局縮表及加息進程等的解讀，而華為事件則繼續為市場帶來不

穩定性。由於臨近農曆新年長假期，料投資者於現階段不會過份進取，現水平宜先行觀望，料恆

指將於２７０００點至２８０００點之間上落。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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