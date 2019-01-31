《廣匯論勢－鄭廣復》加息周期快結束打壓美匯

《廣匯論勢》聯儲局議息後宣布維持現行貨幣政策不變，但聯儲局主席鮑威爾的言論令市場

更加相信，今輪加息周期將於年內結束。假設當局仍然維持今年加息多過一次，在３月份議息會

議宣布加息０﹒２５厘後，當局傾向發表鴿派聲明，以及在最新經濟預測中降低今年經濟增長、

通脹率及聯邦基金利率上限，以暗示加息周期即將結束，如此，下一次加息時間便完全不重要，

因為那將是今輪加息周期最後一次加息！



＊３月加息與否極關鍵＊



若然聯儲局在３月份議息會議維持利率不變，這可視為貨幣政策立場轉變的強烈訊號，並可

以肯定當局將會下調經濟增長、通脹及利率目標預測！由於受到停擺的影響，短期經濟數據表現

很大可能被扭曲，參考作用降低，而美國第一季ＧＤＰ增速必定放緩，聯儲局當必會觀察影響第

二季表現，故亦不可能在６月份加息，需要注意的是，聯儲局不會像市場炒家般，對經濟數據的

變化作出快速反應，而是針對經濟中長期表現作出判斷後採取穩健的貨幣政策去應對。因此，筆

者認為，若然３月份加息，則９月或１２月有機會再加息一次，若３月不加息，亦只有９月或

１２月有可能加息一次。

關於縮表方面，從２０１７年１０月至２０１８年１２月，縮表規模已達到４５００億美元

，按照原訂計劃，今後每月縮表額度為５００億美元，耶倫在任時，聯儲局已表示，即使縮表，

聯儲局的資產負債表規模亦會遠高於金融海嘯前的水平（約８７００億美元）。當局資產負債表

總額在２０１５年１月１４日當周達到４５１６０﹒７７億美元歷史新高，同期藉著量寬而持有

的資產總額亦達到４２５１４﹒９５億美元，假設縮表目標是將量寬金額減半，即縮表規模總額

為２１２５７﹒５億美元，以目前的速度計，縮表措施約於２０２１年９月結束。



＊就業數據料落井下石＊



ＡＤＰ周三（３０日）公布的１月份民間新增職位為２１﹒３萬，多過預期的１８萬，但較

１２月份向下修訂的２６﹒３萬少；今晚（３１日）勞工部公布就業報告，市場中位數預測，整

體非農業職位增加１６﹒５萬，遠少過１２月的３１﹒２萬，私營企業職位預期增加１７萬，同

樣低於上次的３０﹒１萬，失業率則維持在３﹒９％。在聯儲局放鴿的情況下，美元匯價明顯走

弱，就業數據亦欠佳必將進一步打壓美元匯價。



＊金價中期再試１３６６阻力＊



歐元兌美元一度重上１﹒１５，短期以１﹒１５４０及１﹒１７４０為上升目標；英國國會

否決文翠珊脫歐協議影響，但英鎊兌美元卻由１﹒３０水平重上１﹒３１，短期仍以

１﹒３１８７及１﹒３３８７為上升目標；美元兌日圓失守１０９，目前在２０日ＳＭＡ水平爭

持，短期以１０８﹒５５的江恩正方形９０度角為重要支持，失守將會下試１０５﹒５５，守穩

則維持在１０８﹒５５至１１１﹒５５波動。上周金價重上１３００美元並呈轉強訊號，短期以

江恩正方形水平角的１３３５美元為主要阻力，突破將向１３８０美元進發，即去年高位

１３６６美元將再次受到考驗。《資深外匯評論員 鄭廣復》



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