《師傅教路－黃瑋傑》企業發盈喜，假的真不了！

《師傅教路》最近有不少公司發盈喜，但許多時公司的盈喜不一定是真盈喜，甚至可能是盈

警，究竟怎樣去判斷公司的盈喜是真盈喜還是假盈喜？



＊馬鋼下半年盈利不甚理想＊



最近發出盈喜的公司針對的業績大部分是２０１８年度全年業績，但全年度盈利增長好，可

能是上半年業績表現理想的緣故，我們還需要拆分開上下半年或按季度去分析，以判斷公司業績

是否維持理想表現。以近期發出盈喜的多家公司為例，馬鋼（００３２３）預計２０１８年度股

東應佔淨利潤為５９﹒１７億元（人民幣．下同），較２０１７年度增長４３﹒３％左右。如果

拆分開上下半年和按季度分析，馬鋼下半年度和第四季度的業績就不是那麼理想。去年上半年度

和去年前九個月，馬鋼實現股東應佔淨利潤分別為３４﹒２９億元和５５﹒８３億元，按此計算

，其下半年度和第四季度股東應佔淨利潤分別為２４﹒８８億元和３﹒３４億元。其下半年度股

東應佔淨利潤比上半年減少了２７﹒４％，而第四季度股東應佔淨利潤相對第三季度更大幅減少

達８４﹒５％。



＊洛鉬第四季盈利按季大跌＊



洛陽鉬業（０３９９３）亦發出了盈喜，預計２０１８年度股東應佔淨利潤將介乎４５﹒２

億元至４８﹒８億元，較２０１７年度增長６５﹒７％至７８﹒９％。去年上半年度和去年前三

季度，其股東應佔淨利潤分別為３１﹒２３億元和４１﹒３７億元。按此計算，其下半年度股東

應佔淨利潤只有１３﹒９７億元至１７﹒５７億元，較上半年度減少４３﹒７％至５５﹒３％；

而其第四季度股東應佔淨利潤則介乎３﹒８３億元至７﹒４３億元，較第三季度減少２６﹒７％

至６２﹒２％。



＊江銅下半年比上半年少賺＊



江西銅業（００３５８）亦發出了盈喜，預計２０１８年度股東應佔淨利潤將較２０１７年

度增加８﹒０２億元或約５０％。按其２０１７年度股東應佔淨利潤１６﹒４９億元計算，其

２０１８年度股東應佔淨利潤將為２４﹒５１億元。去年上半年度和前三季度，其股東應佔淨利

潤分別為１３﹒２７億元和２０﹒４５億元。以此計算，其下半年度股東應佔淨利潤為

１１﹒２７億元，較上半年度減少１５﹒３％。而第四季度股東應佔淨利潤只有４﹒０５億元，

較第三季度的７﹒１８億元減少達４３﹒６％。所以，江銅亦不算真盈喜。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

