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即市新聞

31/01/2019 18:03

《師傅教路－黃瑋傑》企業發盈喜，假的真不了！

　　《師傅教路》最近有不少公司發盈喜，但許多時公司的盈喜不一定是真盈喜，甚至可能是盈
警，究竟怎樣去判斷公司的盈喜是真盈喜還是假盈喜？

＊馬鋼下半年盈利不甚理想＊

　　最近發出盈喜的公司針對的業績大部分是２０１８年度全年業績，但全年度盈利增長好，可
能是上半年業績表現理想的緣故，我們還需要拆分開上下半年或按季度去分析，以判斷公司業績
是否維持理想表現。以近期發出盈喜的多家公司為例，馬鋼（００３２３）預計２０１８年度股
東應佔淨利潤為５９﹒１７億元（人民幣．下同），較２０１７年度增長４３﹒３％左右。如果
拆分開上下半年和按季度分析，馬鋼下半年度和第四季度的業績就不是那麼理想。去年上半年度
和去年前九個月，馬鋼實現股東應佔淨利潤分別為３４﹒２９億元和５５﹒８３億元，按此計算
，其下半年度和第四季度股東應佔淨利潤分別為２４﹒８８億元和３﹒３４億元。其下半年度股
東應佔淨利潤比上半年減少了２７﹒４％，而第四季度股東應佔淨利潤相對第三季度更大幅減少
達８４﹒５％。

＊洛鉬第四季盈利按季大跌＊

　　洛陽鉬業（０３９９３）亦發出了盈喜，預計２０１８年度股東應佔淨利潤將介乎４５﹒２
億元至４８﹒８億元，較２０１７年度增長６５﹒７％至７８﹒９％。去年上半年度和去年前三
季度，其股東應佔淨利潤分別為３１﹒２３億元和４１﹒３７億元。按此計算，其下半年度股東
應佔淨利潤只有１３﹒９７億元至１７﹒５７億元，較上半年度減少４３﹒７％至５５﹒３％；
而其第四季度股東應佔淨利潤則介乎３﹒８３億元至７﹒４３億元，較第三季度減少２６﹒７％
至６２﹒２％。

＊江銅下半年比上半年少賺＊

　　江西銅業（００３５８）亦發出了盈喜，預計２０１８年度股東應佔淨利潤將較２０１７年
度增加８﹒０２億元或約５０％。按其２０１７年度股東應佔淨利潤１６﹒４９億元計算，其
２０１８年度股東應佔淨利潤將為２４﹒５１億元。去年上半年度和前三季度，其股東應佔淨利
潤分別為１３﹒２７億元和２０﹒４５億元。以此計算，其下半年度股東應佔淨利潤為
１１﹒２７億元，較上半年度減少１５﹒３％。而第四季度股東應佔淨利潤只有４﹒０５億元，
較第三季度的７﹒１８億元減少達４３﹒６％。所以，江銅亦不算真盈喜。
《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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