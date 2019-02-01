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即市新聞

01/02/2019 15:15

《陸言堂－陳永陸》與樂遊拓遊戲業務，美圖真正「由虛變實」

　　《陸言堂》中美的貿易會談似乎有不錯的進展，但由於美國總統特朗普多變的性格，所以一
日未落實任何建議，市場都會有憂慮，所以恆指今日（１日）高開後出現回吐，亦屬正常。更何
況中美股市在１月份累積的升幅已經不少，回吐一點亦屬正常。
　
　　美股三大指數中，以納指在１月份的升幅最為厲害，接近１０％，或者當大家消化了蘋果公
司及Ｆａｃｅｂｏｏｋ等的利淡消息後，自然會從好的角度看這些公司的業績及前景。同樣地，
香港的科網股在１月份的表現亦不錯，好像騰訊（００７００）亦在今早一度高見３５０元的水
平，較１０月底時的低位，已反彈了１００元，累積升幅已達４０％。
　
　　事實上，全球長遠的發展都是以科網業為主，當中科網業近年的發展又以網上遊戲業務的發
展最為突出，根據諮詢公司Ｄｉｇｉ－Ｃａｐｉｔａｌ最新的報告顯示，２０１８年遊戲公司投
資額達到了５７億美元，按年增長超過兩倍，可見整個遊戲發展之迅速，已超市場所預期。同時
，近日騰訊之反彈，很大原因是受惠內地再度審批新的手機遊戲，令騰訊的手遊業務再現曙光

　
＊美圖與樂遊合作值得憧憬＊
　
　　而近日美圖（０１３５７）亦計劃進入遊戲市場，日前宣布樂遊科技（０１０８９）達成戰
略合作，預計收購樂遊科技旗下間接全資子公司Ｄｒｅａｍｓｃａｐｅ　Ｈｏｒｉｚｏｎ約
３０％股份。對香港投資者而言，可能不太清楚樂遊是遊戲股的身份，因為樂遊前身為森寶食品
，於２０１５年１月才改名為樂遊科技，並收購位於加拿大、開發射擊遊戲《Ｗａｒｆｒａｍｅ
》的Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｅｘｔｒｅｍｅｓ，另外也收購曾經參與、開發《雷神之錘ＩＩＩ》、
《重返德軍總部：深入敵後》、《毀滅戰士ＩＩＩ》、《深入敵後：雷神戰爭》等作品的
Ｓｐｌａｓｈ　Ｄａｍａｇｅ，而且獲得《變形金剛》、《文明》等內容授權開發網路遊戲，並
於去年開始踏入增長期。
　
　　２０１８年的中期業績，扣除一次性虧損，樂遊的盈利超過３４００萬美元，遠高於
２０１７年同期２７８萬美元（就算扣除一次性虧損，亦只有８７５萬美元），由此可見樂遊不
單轉型成遊戲公司十分成功，已進入了收成期，同時現時的估值有點被低估，故此美圖與樂遊合
作，其實是戰略上成功的一步。
　
　　而且，樂遊現時的主要股東，包括郁國祥及史玉柱，前者為內地知名的富豪，並與馬雲份屬
好友，後者亦內地巨人網絡的董事長，而兩人令人最大的聯想是以色列Ｐｌａｙｔｉｋａ的主要
股東。Ｐｌａｙｔｉｋａ的主要業務為休閒遊戲的開發，以及擁有大數據及人工智能的技術，而
Ｐｌａｙｔｉｋａ到底會否成樂遊未來的重點，值得期待。
　
　　要知道騰訊的用戶群極為龐大，但亦要利用遊戲等業務變成收入，才能令近年的股價以倍數
上升，所以美圖與樂遊的合作，將超過３﹒５億用戶活化，令美圖真正「由虛變實」，為收入及
盈利打好基礎，似乎是一個重要及實在的一步，同時以樂遊近年的發展及股東背景，以及未來發
展的憧憬，相信應該可以與美圖有一個很好的合作，值得期待。《獨立股評人　陳永陸》

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