《陸言堂－陳永陸》與樂遊拓遊戲業務，美圖真正「由虛變實」

《陸言堂》中美的貿易會談似乎有不錯的進展，但由於美國總統特朗普多變的性格，所以一

日未落實任何建議，市場都會有憂慮，所以恆指今日（１日）高開後出現回吐，亦屬正常。更何

況中美股市在１月份累積的升幅已經不少，回吐一點亦屬正常。



美股三大指數中，以納指在１月份的升幅最為厲害，接近１０％，或者當大家消化了蘋果公

司及Ｆａｃｅｂｏｏｋ等的利淡消息後，自然會從好的角度看這些公司的業績及前景。同樣地，

香港的科網股在１月份的表現亦不錯，好像騰訊（００７００）亦在今早一度高見３５０元的水

平，較１０月底時的低位，已反彈了１００元，累積升幅已達４０％。



事實上，全球長遠的發展都是以科網業為主，當中科網業近年的發展又以網上遊戲業務的發

展最為突出，根據諮詢公司Ｄｉｇｉ－Ｃａｐｉｔａｌ最新的報告顯示，２０１８年遊戲公司投

資額達到了５７億美元，按年增長超過兩倍，可見整個遊戲發展之迅速，已超市場所預期。同時

，近日騰訊之反彈，很大原因是受惠內地再度審批新的手機遊戲，令騰訊的手遊業務再現曙光

。



＊美圖與樂遊合作值得憧憬＊



而近日美圖（０１３５７）亦計劃進入遊戲市場，日前宣布樂遊科技（０１０８９）達成戰

略合作，預計收購樂遊科技旗下間接全資子公司Ｄｒｅａｍｓｃａｐｅ Ｈｏｒｉｚｏｎ約

３０％股份。對香港投資者而言，可能不太清楚樂遊是遊戲股的身份，因為樂遊前身為森寶食品

，於２０１５年１月才改名為樂遊科技，並收購位於加拿大、開發射擊遊戲《Ｗａｒｆｒａｍｅ

》的Ｄｉｇｉｔａｌ Ｅｘｔｒｅｍｅｓ，另外也收購曾經參與、開發《雷神之錘ＩＩＩ》、

《重返德軍總部：深入敵後》、《毀滅戰士ＩＩＩ》、《深入敵後：雷神戰爭》等作品的

Ｓｐｌａｓｈ Ｄａｍａｇｅ，而且獲得《變形金剛》、《文明》等內容授權開發網路遊戲，並

於去年開始踏入增長期。



２０１８年的中期業績，扣除一次性虧損，樂遊的盈利超過３４００萬美元，遠高於

２０１７年同期２７８萬美元（就算扣除一次性虧損，亦只有８７５萬美元），由此可見樂遊不

單轉型成遊戲公司十分成功，已進入了收成期，同時現時的估值有點被低估，故此美圖與樂遊合

作，其實是戰略上成功的一步。



而且，樂遊現時的主要股東，包括郁國祥及史玉柱，前者為內地知名的富豪，並與馬雲份屬

好友，後者亦內地巨人網絡的董事長，而兩人令人最大的聯想是以色列Ｐｌａｙｔｉｋａ的主要

股東。Ｐｌａｙｔｉｋａ的主要業務為休閒遊戲的開發，以及擁有大數據及人工智能的技術，而

Ｐｌａｙｔｉｋａ到底會否成樂遊未來的重點，值得期待。



要知道騰訊的用戶群極為龐大，但亦要利用遊戲等業務變成收入，才能令近年的股價以倍數

上升，所以美圖與樂遊的合作，將超過３﹒５億用戶活化，令美圖真正「由虛變實」，為收入及

盈利打好基礎，似乎是一個重要及實在的一步，同時以樂遊近年的發展及股東背景，以及未來發

展的憧憬，相信應該可以與美圖有一個很好的合作，值得期待。《獨立股評人 陳永陸》

