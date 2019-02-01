《窩輪匯智－陳恩因》客觀分析資金流及街貨數字

《窩輪匯智》市場憧憬貿易戰有轉機，美股業績理想帶動環球股市於１月份皆有不俗表現，

當中港股埋單計數升約兩千點，升幅８％。不少報章雜誌都會以「夾淡倉」來形容這次既急且大

的升勢，又謂升浪令市場大量熊證被強制收回，資金「不服輸」，繼續逢高造淡流入相關的熊證

。



的確，在新入場的資金當中，截至１月３１日的數字，恆指認沽證連續１３天淨流入，熊證

則兩天淨流入，金額超過２﹒４億及１﹒６億元。恆指認購證及牛證分別３天及２天淨流出，金

額為１４００萬及６３００萬元。單睇數字可能認為大軍壓境誓要大舉造空，好友已鳴金收兵。



那豈不是市場一面倒看淡？



當然不是。因為以上的資金流數據分析，忽略了整體街貨變化。



投資者要了解到，在看中方向的資金流裡，由於輪證價格上升，這些早前入場坐倉的資金已

累積一定升幅，因此獲利盤湧現之時，資金流出的數字看上去可能很大，卻不能直接反映投資者

的整體套利情況及對後市的看法。



就以恆指牛證為例，雖然我們觀察到連日都有資金淨流出，且金額亦不少，但為何市場街貨

相當於期指對沖張數，牛證竟較熊證為多（最新為１﹒１比１）？原因很簡單，雖然有不少牛證

資金陸續獲利，但其實仍有不少資金堅持坐好倉，甚至加倉貼價牛證。而同時間，由於貼價熊證

被收回，令整體街貨減少，都會造成這個街貨比例上的變化。



因此，欲深入了解析投資者對後市的取態，除了資金流亦宜多看牛熊證街貨分布變化。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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