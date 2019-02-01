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01/02/2019 09:19

《選股情報－石鏡泉》易會滿

　　《選股情報》李小加上任，筆者有文謂：李小加益大家。今中證監有易會滿。
　　放了三大招（各位看《香港經濟日報》便是），引資金入市，中港股昨日（３１日）已有春
江鴨炒升，今（１日）續炒升。《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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