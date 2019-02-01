《專家之言－張穎群》農曆新年假期將至，港股淡靜不虞再有壞消息

《專家之言》美國總統特朗普日前跟民主黨達成協議，華府可暫時結束停擺為時三個星期。

期內雙方仍要達成協議，否則之後再停擺。美國此政治問題延續超過一個月，當中對經濟及民生

影響有幾大，要繼續留意。美國有多項的經濟數據亦需要延遲或按情況再另行公布，或準備在周

內公布，做成混亂。聯儲局上日召開議息會議，維持息率不變，但聚焦在研究資產負債表的縮減

速度和規模。市場有傳會提早完成縮表，但相信跟主席鮑威爾的目標相差很遠，現時的規模約４

﹒５萬億美元，按年遞減６０００億美元至２萬億美元左右，估計要用３至４年，因此，對目前

的銀行流動性問題影響極微。但結果如何，仍要留待儲局進一步公布。

美國重型機械製造商卡特彼勒（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）公布２０１８年第四季業績為每

股盈利２﹒５５美元，差過預期２﹒９９美元，拖累本周一（２８日）股價跌近９﹒３％，加上

晶片股Ｎｖｉｄｉａ下調第四季收入預測，由２７億美元減至２２億美元，同日股價急跌近兩成

。兩企業之共通點，都是主要盈利或收入，齊在亞洲地區或中國內地。目前仍有多家美國企業提

出警告，未來營業額或純利皆會下調，當中主要原因為環球及中國經濟放緩所影響。而企業業績

前景有欠理想，定會再影響美國本土經濟。因此，要繼續留意各企業在上半年之業績表現。



＊資金投放極�鬆，支持經濟望企穩＊



近日人民幣匯率大幅造好，高見６﹒６９２，隨後在６﹒７０２附近徘徊。人民幣匯率急升

創出近半年高位後，之後已見小幅回落，但逐漸見靠穩。月內人民幣匯率累積升幅超過

２﹒７％。以目前見，預計就外圍問題而能影響人民幣匯率急跌的機會不大，而近日美元指數下

滑至９５﹒３５水平。中國連續兩個星期推出多項�鬆貨幣政策，大力在市場投放資金１﹒７萬

億元人民幣，以避免經濟下行風險繼續上升。

內地財金管理人事變動，易滿會接任主席執掌中證監。新人事，新作風，但上任後要面對的

問題也不容易。首先，要推進上海證券交易所設立科創板，同時推行試點註冊制。Ａ股在２０１

８年累計跌幅近四分之一，為近１０年最大跌幅。在如此低迷的情況下，如何推升及將成交金額

進一步改善。再考慮如何活化債券市場的流動性及增加發債規模等。

人行月內推出大量不同種類或年期的調節流動性的工具，包括下調存款準備金率、定向中期

借貸便利（ＴＭＬＦ）、國庫現金定存及利用逆回購操作而投放大量資金到市場。看似�鬆，但

在年初的大規模稅款上繳、在２月份有調節工具到期，預計規模可達萬億元人民幣。到春節假期

後，資金的流動性可能再度緊張。預期人行在３至４月，仍會繼續推行更�鬆的貨幣政策。



＊基金北水齊追捧，推動恆指創高峰＊



港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，在未來的日子，會增加更多股份供滬深港股通

投資買賣，將股份提升至更全面化。以提高投資者參與Ａ股市場。同時向人民銀行提出債券通南

向交易的開通。因為在２０１７年中開始債券通，僅有北向交易，寄望可以早日開通。受惠美股

造好，恆指昨日（３１日）再續造好，高見２８０１０。騰訊（００７００）上周取得遊戲商業

批文，即見北水流入追揍，上周五（２５日）曾錄得９﹒８億元買盤，為近８個月最多，支持股

價造好，昨日重上３５１元水平。內地大幅投放資金，刺激內銀股齊造好。

由於在短時間內，恆指累積升超過２１００點，升幅超過７﹒６％，再逼近２８０００，稍

見沽壓。在創出高位後，始終成交金額未見增加，仍欠缺動力。加上投資者仍聚焦中美貿易關係

。恆指連續多日的升跌，仍企穩在２７５００以上，可見有基金及北水支持。但如果在這位置橫

行再企穩，相信可以再試高位，並再突破２８０００關口。目前正等待外圍多項消息的公布，始

可以再定奪前景如何。到這一刻，估計再有壞消息出現的機會不大，加上下星期開始，準備農曆

新年假期，市況也見淡靜，唯有繼續觀望和等待。《華盛証券 張穎群》

