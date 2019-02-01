《窩輪豪情－梁業豪》即市退守低位，中線伺機進一步增持現貨

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、原材料

業與消費品製造業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為銀河娛樂（０００２７）、碧桂園

（０２００７）與美國點評（０３６９０），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為俄鋁

（００４８６）、銀河娛樂與碧桂園。

恆指期貨高開後，於２８２００遇到很大的即市阻力，掉頭急挫至２７８４０。小時圖形勢

已從顯著向好變為偏好，反映出淡友於高位守關的誠意。由於１５分鐘圖形勢現屬顯著向淡，好

友應已依計劃暫作退守。港股於周末前呈現獲利回吐屬意料中事，料大市暫時會橫行發展。不過

，ＷＢＲ－ＭＴ於收市時成功升上＋１的機會很大，中線投資者應開始捕捉上調中線實際持貨量

１２﹒５％的良機，並最遲於下周一（４日）收市前入市行動。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４９﹒３１６，國企指數ＩＢＳＩ則報５２﹒０８３，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股則以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現仍以國企股的表現較佳，整體大市則繼續攀升，惟高位見

獲利回吐沽盤增大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

