《談國論企－黎偉成》製造業出口新訂單稍改善乃佳訊

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年１月份即使續處收縮狀況，

卻較對上一個月略有提升，似有回穩的傾向。尤其值得注視者當然為出口新訂單和進口訂單皆回

升，乃特朗普對華政治經貿全面宣戰的環境底下之相對良佳啟示。此在相當程度顯示中國加大力

度推行的以供給側改革為主的刺激內需，和積極擴大美國以外的其他市場的出口，漸取預期成效

。相信中國可保經濟繼續穩中有進的發展和成長。



＊生產溫和擴張可保經濟穩中有進增長＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年１月所達的４９﹒５（見表），較對上一個月之數即使略升

０﹒１個百分點，相對於於２０１８年１２月份滑落至臨界點以下的４９﹒４環比低０﹒６個百

分點的情況，止住形成四連跌之劣態，和此數較２０１８年１月份的５１﹒３即使同比低１﹒８

個百分點，卻較２０１８年１２月份同比下跌２﹒２個百分點要少跌，該屬初步略為站穩住腳之

兆，，可在一定程度顯示美國對華所掀貿易戰產生的負面影響稍見緩和。

需要高度留意的，是（一）接訂單的情況略有好轉，即使（Ｉ）整體新訂單分類指數於

２０１９年１月份所達４９﹒６，環比跌０﹒１個百分點，相對於２０１８年１２月份環比下跌

０﹒７個百分點少跌０﹒６個百分點，以及較２０１８年１月份５２﹒６低３個百分點，比對上

一個月的同比減少３﹒４個百分點少減０﹒４個百分點。

製造業的整體新訂單仍處收縮狀態，實際２０１８年全年基本面對的問題不改，因：（１）

歐美等主要市場的經濟發展和進口需求於年初時實際並不理想，其中歐盟區的經濟於第三季表現

遜於預期，（２）中美未來的貿談相當複雜和分歧與矛盾重重，而（３）英國於２０１９年脫歐

、法國’黃背心’示威不絕，加上（４）美國聯邦儲備局連連加息之勢未止；外圍政經情況顯然

日益惡化之困，不可忽視。

但製造業的新訂單中的兩大分類指數卻有回穩之象，特別是（ＩＩ）新出口訂單的分類指數

，於２０１９年１月份所達的４９﹒６，不僅環比增加０﹒３個百分點，更相對於２０１８年同

期的４９﹒５高０﹒１個百分點，相對於２０１８年１２月份跌至４６﹒６和環比跌０﹒４個百

分點，可在一定程度顯示中國商品對外出口情況有改善。尤其是此之於特朗普在２０１８年７及

８月先後兩度落實於３月份提出要對中國輸美商品加徵關稅，更表有意進一步擴大加徵範圍和涉

資多達２７６０億美元，全面貿易宣戰，肯定是良性的發展。

再看（ＩＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１９年１月份達４７﹒１，環比增

１﹒２個百分點，剛剛補回２０１８年１２月份４５﹒９環比所跌１﹒２個百分點，但此數相對

於２０１８年１月份所達的５０﹒４，當然需要有更大的改善餘力。

奇怪的是（ＩＶ）製造業在手訂單分類指數於是月份所達４３﹒７，環比跌０﹒４個百分點，較

２０１８年１２月份４４﹒１環比回落０﹒２個百分點為多，值得好好研究。



＊原材料購進價低有利出廠價增競爭力＊



此使（二）製造業的生產亦稍有改善，分類指數於２０１９年１月份達５０﹒９，環比無疑

仍然下跌０﹒１個百分點，但此數較２０１８年１２月份５０﹒８環比大幅回落１﹒１個百分點

之況，當然屬初步良性之象。

（三）從業人員分類指數，於２０１９年１月份４７﹒８環比回落０﹒２個百分點，此數在

臨界點之下多時和繼續反覆回落，反映製造業生產與投資不斷轉型升級，但勞工的知識和技術未

能追上新形態的要求。

但（四）成本及出廠價尚可，其中（１）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年１月份

環比上升１﹒５個百分點，卻仍是處於４６﹒３水平，（２）出廠價格分類指數雖升１﹒２個百

分點，卻只是處於至４４﹒５，較原材料購進價格１﹒８個百分點。此顯製造業具競爭力。

（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０１９年１月份達５２﹒５，環比跌０﹒２個

百分點，而２０１８年１２月份５２﹒７的環比下跌１﹒５個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

５月╱２０１８ ５１﹒９ ＋０﹒５

４月╱２０１８ ５１﹒４ －０﹒１

３月╱２０１８ ５１﹒５ ＋１﹒２

２月╱２０１８ ５０﹒３ －１﹒０

１月╱２０１８ ５１﹒３ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１１月╱２０１７ ５１﹒８ ＋０﹒２

１０月╱２０１７ ２１﹒６ －０﹒８

９月╱２０１７ ５２﹒４ ＋０﹒７

８月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒３

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

１２月╱２０１１ ５０﹒３ ＋１﹒３

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



＊筆者示：本人於農曆新年休息，到２月１１日才再發稿

