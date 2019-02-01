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即市新聞

01/02/2019 15:25

《美元走勢－羅明立》德央行行長看淡歐經濟前景，歐元短線受壓

　　　　　　　　　　　　　東京收市　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８８　　　１０８﹒９７　　　１０８﹒７２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒３４４０　　　１﹒３４５０　　　１﹒１４３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１０４　　　１﹒３１１３　　　１﹒３０７７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５３　　　０﹒９９５６　　　０﹒９９３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５４　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４２１

　　《美元走勢》美國勞工部公布，截至本月２６日止的一周，新申領失業救濟金人數錄
２５﹒３萬，遠多過市場預期的２１﹒５萬，為２０１７年９月後最高。１月芝加哥採購經理指
數（ＰＭＩ）報５６﹒７，低過預期的６１﹒５，前值為６３﹒８０；１１月新屋銷售按月增長
１６﹒９％，高於預期的２﹒９％。美國聯儲局暫停加息，並可能調整縮表計劃的言論，遏抑美
元走勢，但９５附近應有支持，候反彈造空。
　
　　德國央行行長魏德曼表示，當地經濟增長放緩的程度及持續時間將超過預期，他估計
２０１９年歐元區的通脹可能達不到央行預定的目標，並表示歐洲央行不應該為了使貨幣正常化
而浪費不必要的時間，而應該集中精神應對區內經濟衰退。其言論反映，歐元區經濟前景並不樂
觀，而且歐洲央行可能需要重新推出寬鬆的貨幣政策。市場再重新思考歐洲央行可能不會於年內
加息，甚至有機會重啟買債計劃，歐元短線回軟，留意１﹒１４的承接。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒３０　　　１０８﹒００　　　１１０﹒００
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１５７０　　　１﹒１３９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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