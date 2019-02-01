《美元走勢－羅明立》德央行行長看淡歐經濟前景，歐元短線受壓

東京收市 最高 最低

美元╱日圓 １０８﹒８８ １０８﹒９７ １０８﹒７２

歐元╱美元 １﹒３４４０ １﹒３４５０ １﹒１４３４

英鎊╱美元 １﹒３１０４ １﹒３１１３ １﹒３０７７

美元╱瑞郎 ０﹒９９５３ ０﹒９９５６ ０﹒９９３８

美元╱港元 ７﹒８４５４ ７﹒８４６６ ７﹒８４２１



《美元走勢》美國勞工部公布，截至本月２６日止的一周，新申領失業救濟金人數錄

２５﹒３萬，遠多過市場預期的２１﹒５萬，為２０１７年９月後最高。１月芝加哥採購經理指

數（ＰＭＩ）報５６﹒７，低過預期的６１﹒５，前值為６３﹒８０；１１月新屋銷售按月增長

１６﹒９％，高於預期的２﹒９％。美國聯儲局暫停加息，並可能調整縮表計劃的言論，遏抑美

元走勢，但９５附近應有支持，候反彈造空。



德國央行行長魏德曼表示，當地經濟增長放緩的程度及持續時間將超過預期，他估計

２０１９年歐元區的通脹可能達不到央行預定的目標，並表示歐洲央行不應該為了使貨幣正常化

而浪費不必要的時間，而應該集中精神應對區內經濟衰退。其言論反映，歐元區經濟前景並不樂

觀，而且歐洲央行可能需要重新推出寬鬆的貨幣政策。市場再重新思考歐洲央行可能不會於年內

加息，甚至有機會重啟買債計劃，歐元短線回軟，留意１﹒１４的承接。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒３０ １０８﹒００ １１０﹒００

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１４５０ １﹒１５７０ １﹒１３９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

