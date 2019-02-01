《真知灼見－溫灼培》擔憂美經濟前景，美國債息急挫

《真知灼見》經過了兩日貿易談判，中美尚未能達成任何協議。會後，美國貿易代表萊特希

澤（Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）指出，距離達成協議還有大量工作要做，但形容在

保護知識產權及強逼科技轉移的問題上已取得重大進展。由萊特希澤與美國財長努欽所組成的貿

易代表團，將會於２月初到訪北京展開另一輪談判。反觀中方，當人民銀行行長易綱離開會場時

，記者追問會談情況如何，易綱並無回答。從這一切反映出，中美在貿易的分歧上仍有很大距離

。當然，由於談判仍然持續，相信暫不會為市場帶來震盪，但市場先前的興奮心情難免會有所收

斂。



＊中美貿易暫無協議澳元受壓＊



回看環球最新經濟形勢。昨晚（３１日），歐元區公布第四季ＧＤＰ按季按年分別上升

０﹒２％及１﹒２％，如以２０１８年全年計，增長為１﹒８％，是自２０１４年以來最低。基

於區內第四季ＧＤＰ增長明顯較歐央行１２月當時的估計要低，換言之，到３月的議息會，當歐

洲央行公開其最新一季經濟預測報告時，將很大機會要把現時１﹒７％的２０１９年全年區內經

濟增長預測作向下調整。美國政府面對「停擺」，本周未能公布第四季ＧＤＰ數字，但從中國及

歐元區這全球兩大經濟體所公布出來的數字，我們多少也能感受到全球經濟的疲弱情況（筆者按

：中國２０１８年全年經濟增長為６﹒６％，是２８年來最低經濟增長）。而大家亦可想象，美

國今年首季除了要面對政府停擺，又要面對現時嚴峻的風雪天氣，不論第四季經濟如何，相信美

國第一季經濟也難有好表現。最後亦值得一提，中國１月份官方制造業採購經理指數雖從

１２月的４９﹒４指數點回升上４９﹒５，但仍屬低水平，並且已是連續第二個月該指數出現低

於５０點的分水嶺。另外，財新１月份製造業採購經理指數情況更見惡劣，由１２月的４９﹒７

指數點回落至４８﹒３。兩數字均顯示中國制造業持續收縮。似乎人行的降準行動未能有效扭轉

國內製造業的惡劣形勢。中美貿易暫無協議，加上中國製造業數字轉弱，遏抑了今早澳元匯價。

澳元龐大阻力料於７３美仙位置。



＊美元兌日圓或下試１０５支持＊



回觀昨晚環球金融市場，相信最為突出是美債息的下跌。因應芝加哥採購經理指數急跌至２

年低位，擔心美國經濟轉弱，昨晚美國債券孳息率全面回落。今早亞洲市場所見，美國１０年債

息回落至２﹒６４５３％，而５年期債息更回落至２﹒４４４９％，與聯邦儲備基金息率的中間

水平２﹒３７５％差距不遠。眾貨幣中，日圓對美日債息間的變化最為敏感，現在美債息跌，提

防日圓有機會轉強。技術上美元兌日圓已跌穿１０９水平，提防有機會逐步下試１０５的支持。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

