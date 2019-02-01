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01/02/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國探月有成美求合作

　　《神州縱橫》中國嫦娥四號成功登陸月背，並通過中繼衛星與地球聯絡，均為人類太空探索
史上的新突破。但更重要的探索第二階段：科學探測及實驗剛開始，所能取得成果的意義不容忽
視；這將帶來更多人類對太空認識的新突破。
　
＊開創多項人類探索太空先例＊
　
　　登陸月背成功贏得包括美國太空總署（ＮＡＳＡ）等的國際當聲，俄羅斯有評論慨嘆半世紀
前俄羅斯便拍得第一張月背照片，卻竟是中國第一個登背。登背有重大科學意義早為全世界知曉
，但美俄歐等先進航天大國均未有努力實行，讓後來者中國搶得先機確發人深省。第二階段的探
索又已有突破：帶上月球的植物種子發芽生長，成為人類首次在月球上嘗試種養生物的新記錄。
隨著科研設備開展工作，將可能帶來許多人類首次獲得的資料：一是關於月球狀況如深層地質結
構等訊息，二是低頻射電天文學訊息。後者乃在地球上因干擾而無法獲得者，最方便取得的是在
月背，由此可能打開新的觀察宇宙視窗，可帶來新的發現。掌握新的觀測設備及能力，可為中國
在一些科學項目上取得領先位置奠下基礎。這次登背成功，令中國的探月活動更趨進取更具雄心
壯志，和更好地部署嫦五到嫦八等長遠規劃，當中包括採控月壤送回地球，和開展３Ｄ打印試驗
等，長遠的目標是送人登月並建立基地以便利用月球資源。
　
＊美國想借用衛星＊
　
　　這次嫦四壯舉也是國際科學合作的範例，當中一些設備便是中外合作產物，如低頻射電天線
便是與荷蘭合作的成果。此外也有香港學者參與研製的設備。尤為值得注意者是對美國的影響：
美國政府嚴禁美國機構及人士在太空項目上與中國合作，當得知中國有探月計劃時便立刻終止公
開發布繞月等相關資料，實行嚴密的技術封銷。但這次卻要求中國提供資料，並希望中國延長中
繼衛星的三年使用期到五年。原因是美國也想登月背，到時可借用衛星。堂堂太空領先強國要到
現在才想起追趕中國，還要準備五年時間且想「偷工減料」：何不發展本國的衛星？一面指中國
偷竊美國技術，另一面又要借助中國技術，是否有點那個？這將非單一事例：國際太空站因美國
阻撓不讓中國參與，反令中國決心自主建設而有了天宮項目，現已初步掌握基本技術。幾年後國
際站便會退役卻無替補計劃，到時可能只有中國的天宮，美國又想打中國主意尋求合作。或許美
國確有「貢獻」：如非堅拒中國參與，中國未必下大決心自主建設。此外，中國正研製「長五」
、「長九」等大型火箭，但美國現時仍靠俄羅斯供給。美國為保「一哥」地位最近猛打中國，但
在太空方面已力不從心，而反要求合作了。《資深評論員　凌昆》

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