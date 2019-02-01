《股林淘金－林家亨》如何計算美國９月前加息機會等於零

《股林淘金》今年２０１９年開年以來，由１月２日至到１月１１日，筆者在多個網上財經

平台及各報章專欄文章中，都強烈認為：今年美國５月份之前加息機會等於零，建議大膽買入各

類地產股，例如嘉里建設（００６８８）、華潤置地（０１１０９）、新地（０００１６）、恆

地（０００１２）、世茂（００８１３）、中國海外（００６８３）及嘉華國際（００１７３）

等。

到了本周三１月３０日，美國聯儲局議息會議的會後聲明公布後，筆者便將這個預測提升至

：『９月份前美國加息機會等於零』。究竟這個預測是如何計算出來的呢？要計算這個預測，必

須要明解美國聯儲局的運作、程序及其時間表。美國聯儲局在每一次議息會議開會之前兩星期，

便必會收到一份《褐皮書Ｂｅｉｇｅｂｏｏｋ》的經濟報告，以作為當次開會時候，各有投票權

的官員，為投票加息、不加息或減息的決定作依據。



＊停擺的影響不限於停擺＊



這份《褐皮書》是由聯儲局旗下１２間聯邦儲備銀行輪流製訂的；其他１１間聯邦銀行事前

並不知道是哪一間製訂，可說是一個高度秘密。《褐皮書》的內容，是搜集最近期的所有美國經

濟數據，以作為聯儲局對未來美國經濟走向的預估，是評核利率調向的最佳憑證。但聯儲局向各

政府部門╱專業機構所採納的各種經濟數據，是屬於確定數值，不是預估數值。部分經濟數據指

標，例如通脹率等，聯儲局則有自己編制的一套價值方式，並不完全採納由政府統計局公布的數

據。而其中考慮利率升或降的一個重要指標，就是美國的國內生產總值ＧＤＰ。上年第３季美國

的ＧＤＰ增長是３﹒４％。

自上年１２月２２日，擁有８０萬政府僱員的美國聯邦政府宣告「停擺」之後，沒有任何一

個經濟學家會認為美國的第一季仍會有良好表現，故此筆者便大膽在１月２日預測５月份之前美

國加息機會等於零。聯儲局各投票官員都有一個共識╱指引，就是他們只會採納當前《褐皮書》

的經濟數據，即使隨後數天突然之間各類經濟指標非常良好，都不會因此而採納或更新新的數據

。



＊９月之後加息機會仍低＊



政府「停擺」不單單影響數十萬聯邦政府員工的收入（該收入是計入ＧＤＰ的增長表現內）

，還有各種與聯邦政府有關的私人企業之活動及收益，也大為減少。即使美國聯邦政府停擺在２

月份結束，其後改善的美國經濟增長最快的發布時間只能在第二季度的統計出現，但是第二季的

ＧＤＰ確實增長（不是預估增長）數據要在８月初的時候才能發表，再加上聯儲局的《褐皮書》

與開會的時間有兩星期距離，故此即使美國經濟期後是急速改善，數據對加息有壓力之時，該個

數據都不能夠趕及在７月３１日的議息會議上用作考量，最快也要等到下一次即９月１８日的會

議才行。筆者並非表示９月份之後就會加息，而係９月份之前加息機會等於零，９月之後加息的

機會仍然是很低的。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

