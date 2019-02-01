《精心傑作－溫傑》聯儲局轉鴿提振大市，恒指重上兩萬八

《精心傑作》港股１月份整體表現強勢，恆指最後一天交易日一度收復２８０００點關口，

全月升幅達８﹒１１％。恆指本年１月的表現可以用「喜出望外」來形容，相信亦令部分對市況

抱審慎態度的投資者大跌銀鏡。上年年末多間大行陸續發表對１９年的預測，而大致上坊間對港

股在年頭的表現預測並不樂觀。惟近來市場憧憬貿易戰中美高層磋商會有正面結果，加上部分美

國企業業績偏好，提振了大市。另一方面，聯儲局的鴿派聲明也為投資者打了強心針，令股市買

盤湧現。



筆者在１２月份的《精心傑作》曾提到加息即將步入尾聲，當中考慮到美國通脹放緩及局方

擔心全球經濟下行等因素。雖然聯儲局在最新的會後聲明提到現時基本面仍然穩健，但放慢加息

已暗示局方對經濟前景的憂慮。另外，中國的１８年ＧＤＰ及最新的１月份的採購經理人數據均

顯示中國的經濟下行壓力。投資者仍需注意股市或因較悲觀的經濟前景看法而回調。另一方面，

華為事件的進一步發酵亦有可能成為中美磋商的「黑棋子」，令談判出現阻力。此外，中美雙方

一直在保護知識產權方面有較大的期望落差，故是次的貿易磋商變數仍存。現時從技術上看，恆

指若升穿並企穩２８０００點上方，將進一步上試２５０天線約２８５００點。惟貿易磋商結果

仍成左右大市的關鍵，若負面消息出現的話，短期累積３０００點升幅的恆指或迎來較大回調。



＊信義玻璃業績韌性強，股價突破可考慮買入＊



隨著大市回穩，不少讀者都會考慮入市，並選具前景優勢的股票。是次介紹的信義玻璃

（００８６８）作為全球領先的綜合玻璃製造商，其穩健業績值得投資者注意。

集團業績一直保持理想的增速。營業額從２００５年的１３﹒８７億元，升至２０１７年的

１４８﹒５６億元，年複合增速達２１﹒８５％。而同期的淨利潤從２﹒６億元升至４０﹒１４

億元，複合增速為２５﹒６２％。集團的營業額連續１３年錄得增長後，直到截至去年６月底止

半年，仍是維持增長勢頭。去年上半年營業額為７７﹒４８億元，同比增長１６％；淨利潤

２０﹒０８億元，同比增長２２﹒７％。兩者均創紀錄新高。憧憬即將公布的去年全年業績，亦

會保持不俗的表現。



另外的利好因素是，自去年５月開始，集團已頻頻進行回購，反映公司對未來前景充滿信心

。截至去年１１月底止，集團已累計回購３８４５﹒８萬股，涉及金額達３﹒７億元。除了回購

，公司管理層更在去年跌市期間增持股份，意味他們認同當時的股價是被市場嚴重低估。



走勢上，股價自２０１８年３月高見１３﹒４４元後便一直下跌，跌至去年１０月最低位

７﹒５元，期間跌幅逾４０％。直至近日，股價在８﹒１元水平喘定見反彈，且收復多條平均線

。而在本周一（２８日），股價更見異動，成功突破去年１２月阻力９﹒１３元。現時股價預測

２０１９年市盈率（ＰＥ）為８﹒７倍，對應股息率近５﹒６％，在同行中甚具吸引力。若股價

回調到９﹒２元水平後，建議可伺機吸納，初步目標看１０﹒１元，止蝕則訂在８﹒５元。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

