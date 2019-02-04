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即市新聞

04/02/2019 08:59

《牛熊志選－陳其志》大市升抵兩萬八關口，留意騰訊購２８１５１

　　《牛熊志選》恆指整個１月穩步上升，上周終於升抵２８０００點關口，周五（１日）高見
２８１９３點後回順，２８０００點附近阻力有待消化，技術上，恆指或須先行回試支持，只要
企穩１０天平均線約２７５００點水平，仍有機會破關而上延續升勢。恆指牛熊證資金流方面，
至上周四（３１日）的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒０２億元資金淨流出，熊證則
錄得約３﹒５２億元淨流入，短線資金仍較多部署淡倉博調整。街貨分布方面，截至上周四，恆
指牛證街貨主要分布在收回價２７０００點至２７１９９點之間，累計相當約１６７１張期指合
約；熊證街貨主要在收回價２８１００點至２８６９９點之間，累計約５３３２張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅呈下跌趨勢，恆生指數３個月場外期權
的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至１８﹒１％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒２
個波幅點至１９﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升
０﹒８個波幅點至１７﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至
２０﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至２９﹒２％；中移動
（００９４１）的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至１９﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下跌０﹒６個波幅點至２２﹒３％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至
２８﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至２２﹒１％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒１％；中石油（００８５７）的引伸波
幅下跌２﹒４個波幅點至２６﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至
３０﹒６％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２２﹒２％。
　　騰訊股價升至３５０元大位後沽壓力漸增，惟走勢未見回落跡象，股價現時沿著１０天平均
線反覆向上，守穩３３３元附近支持仍可看好高一線。如看好騰訊可留意中期價外認購證
２８１５１，行使價３７０元，今年５月尾到期，實際槓桿約８倍；相反，如看淡騰訊可留意中
期價外認沽證２３５３２，行使價３２４﹒８元，今年６月初到期，實際槓桿約７倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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