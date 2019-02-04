《一周攻略－周進略》樂觀中更要冷靜，春節前不宜重倉

《一周攻略》大家不太善忘的話，當記得去年的１月，跟今年的１月，在開局之時，似乎都

有一種特別令人振奮的氣氛，金融市場向上，一下子忘記了所有不利因素。

當年今日，以美國為例，特朗普上場後，以一連串其引以自豪的財政政策，包括稅務舉措，

令短期的經濟增長速度，提升至高於長期平均，雖然沒法跟其吹噓的目標相比，但起碼維持了一

段日子，以此觀之，當然的樂觀尚有較合理的背景。



＊美經濟體積龐大，高增長難維持＊



相比之下，一年後的今天，眾所周知，美國經濟不可能永遠保持這種速度，誠然，由總統到

美聯儲，由投資者到企業，以至一般老百姓，無一不希望這種歷史性低失業，通脹受控亦符合目

標，經濟增長的好日子，可以盡量延長多一些時日。

但，老實說，超乎尋常，太理想的東西，本來就不可持久，這是老生常談，卻又千古不變的

真理。以美國龐大如此的經濟體，增長率維持低水平是常理，只是其科技創新和吸引人才都是長

遠有利增長，而制度上亦不至於像歐洲般保護主義和福利主義，才有這種經濟動力。



＊開局佳未必好，去年股債齊虧＊



說得遠了，股市上大家似乎都接受，起碼美聯儲可以從善如流，儘管去年第四季的加息不太

受歡迎，但如今在各界的批評下，似乎資產價格的大幅波動，可不是完全沒有影響力。是的，這

一次議息，不加息幾乎早已寫在牆上，而更重要的是，大家期待的，由當局親口證實，量寬的退

市和縮表，可望在短期內暫緩步伐，更是令市場氣氛再次熱烈起來。

然而前事不忘，後事之師，大家看看，不論是美股或港股，甚至嚴格來說，基本上是所有的

資產類別，去年一月的大幅樂觀表現後，最終是怎樣的一段難捱日子？大家不易想像，近乎所有

資產，由債到股，都是虧錢的多。



＊亂信１月效應，去年套牢難解＊



由此看來，特別要注意避開那種以統計數據包裝出來，沒有必然因果關係，但看上去似乎互

有關聯的統計關係，例如那聲名狼藉的一月效應，由以往美股市場上，以１２月底沽出虧本細價

股，從而得到稅務優惠，１月再回補股份，這樣的原裝１月效應，到後來以１月去猜全年，甚至

有人說１月例升，都是要十分小心，不同時代不同背景，自然有不同的重點。

由２０１８年的１月之後情況看，２０１９年開局又是這樣的一下子大漲，人人一心以為鴻

鵠將至，結果套牢更深，鬆綁無期。猶有甚者，如上所言，去年開局，起碼經濟基本面是絕佳，

如今卻肯定是強駑之末，豈能不小心乎？



＊投資者且戰且退，保持短線＊



當然，如今這種氣氛之下，潑冷水是絕不受歡迎的，反正大家真的在場內馳騁的，又怎會不

知道風險？只是短線操作還好，在趨勢存在之時，大家不必太深究，但最怕是一般散戶投資者，

心裏不敢狠下決定，沒有十拿九穩都不押注，偏偏每次看到趨勢很明顯時，其實就是接火棒之日

。

由此看來，只有採取且戰且退的方式，不怕短炒，但要深刻認識短炒的利弊，並且保持在一

定的注碼水平，不要一下子加碼太多，以免在成交一縮減之時，不能自由進出套現。畢竟在場內

日子有夠久的，都知道港股成交千億以上的日子，其實不多，而且每次有此水平，又差不多是音

樂椅要暫停一會之時。



＊經濟漸轉差，留意盈警潮＊



誠然之前本欄指出，近月以來，不少在去年一度熱炒的話題板塊，當日被套牢最深的，如今

有不少反彈，自然令人聯想，只要不止蝕，總有一天可以坐回來，但這種心態最危險，因為隨著

經濟基本面轉差，企業盈利增長放緩倒退，甚至盈轉虧，一連串的盈警潮，只是時間遲早的問題

，不要單憑市場一面倒的樂觀，便無視最客觀的價值標準。

踏入２月份，春節臨近，不久又是中美貿易談判的死線，在春節前港股最後有半個交易日，

誠意希望投資者寧願放假去，不要勉強擠在場內，尤其不要太重倉，以免本地假期之時，外圍市

場有甚麼風吹草動，動彈不得，被動非常。

謹祝各位投資場上出入平安，得心應手！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周

一刊出）

