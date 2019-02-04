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即市新聞

04/02/2019 10:40

《投資觀點－施宏毅》自己組合自己管：「核心倉」的定義

　　《投資觀點》筆者經常在文章、影片中提及「膽倉」，那到底是甚麼？今天會和大家講解一
下，膽倉的定義。
　　大家可以想像一下，「家」是甚麼感覺？就是外頭風大雨大，遇到很多不順的事情，但只要
回到家中，都可以重新出發。核心倉其實亦是一樣的意思。市場不可能永遠一帆風順只升不跌，
很多我們不能預計的變數會出現，核心倉就是我們的避風港！
　　有很多人包括筆者自己都花了很多年的時間，去建立核心倉，務求在較低的風險下，賺取回
報。而最重要是看兩個條件，一是時間、二是回報。時間和回報是成為正相關關係，即是說時間
愈給得多，你的回報就愈多。這種資產的好處是無論你一天、一月、一年不看，資產仍然上升。
　　而建立核心倉，首要是「穩」。找核心倉是找一些不會或很難變零的資產，世界上有甚麼東
西，投資後不會變零的呢？第一樣東西應該是房地產，房地產會變零的很微，就算買錯了國家，
例如日本，過去五年還是錄得負數的增長，但都不會是變零。第二就是國家債券，當然國家亦有
違約風險，但風險相對較細。舉以上兩個例子，只為說明「穩定」的特質，並不是叫大家立即全
副身家買這兩個資產。因為我們還要看增長！
　　同時做到增長及穩定的資產，大家可以看一下一些國家裏面主要的公司，例如Ａｐｐｌｅ、
騰訊。我們可以想一下，有沒有一些行業在將來的十年後還會繼續生存？這些行業當中的龍頭是
哪一家？又或者看一下銀行股。因為當國經濟遇到問題，國家都會盡一切的能力，去保護銀行。
我們拿幾個年份去說，例如２００８年，華爾街有個大崩盤，不同的金融公司都準備結業，包括
ＡＩＧ、或者是房利美、房貸美，美國的相關部門都用盡了一切能力去救這些公司。除美國外，
德國的德意志危機、西班牙的西班牙銀行等。
　　在找到夠穩定又有增長的資產後，不等於可以安寢無憂。因為不少投資者都有壞習慣，令到
核心倉的原意被扭曲了，長揸變短炒。核心倉不應該有「頻密監察」，我們建核心倉不是因為他
升得夠快，而是因為他升得夠穩，因此止蝕要放遠一點。如果不能克制月自己，便很容易功虧一
簣。尋求刺激，追求短期獲利是人性，要完全制止很難，所以我們要有非核心倉，用以滿足賭性
。由於篇幅所限，有關非核心倉的詳情，筆者將在往後的文章加以講解。
《「我要做股神」專頁創辦人　施宏毅》

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