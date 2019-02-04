《凱文隨筆－凱文》政治談判要錙銖必較

《凱文隨筆》中國副總理劉鶴２月１日與美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會面的一幕，

引起了全球廣泛的負面評論。事件確實顯示了特朗普自詡「交易大師」並不是吹牛，也再度驗證

了「薑是老的辣」。



特朗普自宣布參選總統開始，便出言不遜，令很多評論員都把他當作不諳政治，更甚者更形

容他是白痴。其實只要用心讀過特朗普早期出版的書籍，無不佩服他這位人生導師。



一個錢幣兩塊面，人生導師已搖身一變成為總統，為求達到目的，自然無所不用其極，也不

怕撕破表皮，露出猙獰的小人面相。應付特朗普絕對需要身經百戰、亦正亦邪的老司機才可勝任

。



也許副總理當天看到那場景，就應馬上提出反對，然後離場，取消會面。那場景明顯像「校

長召見一群學生」，也像「企業總裁聽下屬匯報」；副總理也許是個受過西方教育、且不拘小節

的人，故一切從簡，也沒賊頭賊腦去計算特朗普，那自然上了他的當。



儘管劉鶴的級別與特朗普的總統身份不是對口，但他代表習近平主席，理應獲得「一對一、

平起平坐」的待遇，場景絕對要對等，雙方坐的椅子，以至面前的一張茶几，也必需一模一樣，

才合國際規格，才叫尊重。中方代表團似乎沒有斤斤計較，那就在世人面前吃盡了虧。



儘管美國新經濟企業主腦往往以便服出席大型的國際會議，但政治人物卻不然，參眾兩院議

員，不管男女，在議事廳或接見訪客都是盛裝打扮，務求以最佳形象示人，這就是政治禮儀。政

治本來就是「一門表演的藝術」，政治人物本質上就是明星，靠的就是「形象與戲」。中國老革

命家不是不講形象，是想講也沒法講，於是總給世人一個負面的觀感。故美國這次會面安排應該

是特朗普的老謀深算，而不是即興的接待。當美國把中國視為競爭者時，對待美國必須如履薄冰

，不可輕率。



另外，維護國家主權與尊嚴，應該以母語對話，然後讓傳譯員負責傳遞訊息。貿易戰談判尤

如兩國交鋒，一髮千鈞，若還要費神去腦海中找不是常用的詞彙，再斟酌用字，那自然就結結巴

巴，再吃一次虧。



最後，副總理不是去閱兵，美國在主場擺出正副總統、與一幫內閣部長陣勢，那無疑形成了

人海壓力，副總理下次也應多帶一些人，吐氣揚眉，全球１４億中國人是副總理的後盾，也期望

他下次談判有精彩表演。《凱文》



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

