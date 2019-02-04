《專家之言－連敬涵》港股２５０天線阻力大，１０天線有一定支持

《專家之言》恆生指數上周成功突破２８０００點水平，惟未能企穩。恆指延續上升動力，

主要因為聯儲局主席鮑威爾於議息會議後發表鴿派言論，表示在一定程度上，未來加息可能性降

溫。另一方面，局方亦同時正在評估結束縮表的合適時間，扭轉市場對收緊貨幣政策的預期。美

元弱勢對新興市場和黃金皆有利，投資氣氛顯改善，香港股市更錄得１月全球股市最佳升幅。

此外，中美貿易談判的進展亦帶動市場的樂觀情緒。雖然實質協議仍未達成，但雙方均在

上月底的談判後表示取得巨大進展，並表示農曆新年後會繼續談判。近期國?宏觀數據雖然未如

理想，但市場仍憧憬協議在３月１日期限前仍有達成可能，令國?經濟重拾增長動力。

展望２月，市場除繼續閞注中美貿易談判外，焦點將放在企業２０１８年業績身上。市場普

遍預料業務增速整體會放緩，屆時將會左右投資氣氛，而２８０００點關口亦不容易取得明顯突

破，投資者更宜小心利好消息消化後的回調壓力。短線而言，２５０天線近２８５００點會有較

大阻力，而１０天線約２７５００點則有一定支持。《匯盈資產管理董事總經理 連敬涵》

（筆者為獲證監會持牌人士，筆者及與筆者有聯繫者在撰寫當日並無持有上述上市法團有關的財

務權益，及並無於上述上市法團擔任高級人員。）

