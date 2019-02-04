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即市新聞

04/02/2019 11:03

《窩輪豪情－梁業豪》為何大部分散戶都是輸家？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、原材料
業與消費品製造業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為銀河娛樂（０００２７）、碧桂園
（０２００７）與恆安國際（０１０４４），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為銀河
娛樂、俄鋁（００４８６）與碧桂園。
　　筆者留意到，資金愈小的散戶愈有興趣炒賣衍生工權證和牛熊證，以滿足自己以小博大的心
態。不過，相信大部分散戶都是輸家，未能從其主要交易對手發行商與職業炒家身上成功圖利。
其實，他們需要的是較買賣股票為高的圖利技巧；最重要的，為盡量避開與上述強勁的交易對手
力撼，應找機會從其他散戶身上圖利，令投機勝算得以提升。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報１０﹒２１７，國企指數ＩＢＳＩ則報４８﹒９２３，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股則以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較佳，整體大市則於高位反覆上落，進行
整固。
　　狗年港股交易即將結束，希望大家滿意筆者於過去一年內的分析和建議。祝所有讀者朋友豬
年身體健康，心想事成；財源廣進，平安吉祥！《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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