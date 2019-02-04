《窩輪豪情－梁業豪》為何大部分散戶都是輸家？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、原材料

業與消費品製造業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為銀河娛樂（０００２７）、碧桂園

（０２００７）與恆安國際（０１０４４），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為銀河

娛樂、俄鋁（００４８６）與碧桂園。

筆者留意到，資金愈小的散戶愈有興趣炒賣衍生工權證和牛熊證，以滿足自己以小博大的心

態。不過，相信大部分散戶都是輸家，未能從其主要交易對手發行商與職業炒家身上成功圖利。

其實，他們需要的是較買賣股票為高的圖利技巧；最重要的，為盡量避開與上述強勁的交易對手

力撼，應找機會從其他散戶身上圖利，令投機勝算得以提升。

恆生指數ＩＢＳＩ現報１０﹒２１７，國企指數ＩＢＳＩ則報４８﹒９２３，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股則以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較佳，整體大市則於高位反覆上落，進行

整固。

狗年港股交易即將結束，希望大家滿意筆者於過去一年內的分析和建議。祝所有讀者朋友豬

年身體健康，心想事成；財源廣進，平安吉祥！《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

