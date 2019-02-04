《談國論企－黎偉成》習特會拍板貿協更須止美封殺

《談國論企》中美２０１９年１月３０至３１日舉行的一輪貿易談判，顯然取得重大的進展

，惟仍得習特於２月底之會確認，我看怕的是特朗普隨時反口不認帳。料中國國家主席習近平肯

定會要特朗普停止封殺中企，尤其是對華為等企業毫不留情的狙擊，否則有貿協而又繼續力壓中

國科技發展，只是彰顯美國要獨霸環球市場之霸權主義惡行，有無貿協也罷！

我對於習特會的看法，重點有（一）中國肯定對特朗普經常反口不認帳的「缺失」感到高度

困擾，不由兩國高層次官員簽署貿易協議，而要高度升格由習與特最後拍板，怕的是特再演否決

《聯合聲明》劣戲，乃明智之舉。尤其是，中方在（１）保護知識產權和技術轉讓問題等方面，

進一步加強合作，和（２）創造公平競爭的市場環境符合中國改革開放大方向等，表示將積極回

應美方的關切。此為習特會在阿根廷布宜諾斯艾利斯的２０國集團Ｇ２０領導人峰會後，於

２０１８年１２月１日共進晚餐並舉行的會晤取得原則性共識後，由副部級轉高層次級別磋商後

，仍屬工作性的重點，因特朗普屢屢反口，故得在習近平面對「誓神劈願」，否則特如昔匆匆推

翻承諾了的東西，「講多無謂」。

（二）習特會乃於特金會之後舉行，而朝鮮最高領導人金正恩於特金會前，應習近平之邀再

到北京，充分表明中國在朝鮮半島問題上有高度的參與和話語權，及對朝鮮的高度支持。由是特

朗普未表此會在何地，卻未有拒絕習近平之邀，又是在國際政治上的失敗。特朗普以霸權欺壓，

對中國共產黨，用不著！

相信（三）習近平在達成中美貿協的同時，會向特朗普強力和嚴正地提出不要對中國資本的

企業進行無理的劣質假設和惡性打擊，特別是華為事件，要是美方繼續堅持在全球５Ｇ市場進行

封殺，和「引渡」華為副董事長孟晚舟，對中國甚至美國都絕無好處，亦為簽貿協對中美兩國關

係是絕對沒有甚麼積極和正面的意義和效益。不簽也吧！

此因中國的經濟發展基調是穩中有進，而進者就是為要力促製造業高質量發展，和與服務業

現代化深入配合，若特廝仍劣劣地封殺中國企業「走出去」，又怎會是「支持」中國的改革開放

？

美國前總統奧巴馬之名言，為：「特朗普講大話講得太多了，所以他連自己講過的大話也記

不起了！」。我絕對不相信特廝，你呢？

習特會很有必要，但特廝還是死性不改，貿協可能達不成！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊筆者示：本人於農曆新年休息，到２月１１日才再發稿

