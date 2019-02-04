《外匯達仁－盧楚仁》日圓具備一枝獨秀的條件

《外匯達仁》上星期不同國家的官員，就本國經濟前景及貨幣政策均有不同的表述，例如德

國央行行長魏德曼，及聯儲局局長鮑威爾均對本國經濟前景表示有隱憂。但反過來，日本財務大

臣兼副首相麻生太郎卻風騷地表示，日本經濟正在持續復甦，並會按照原定時間在１０月調高消

費稅至１０％。不單止這樣，日本的經濟數據亦明顯優於其他國家，在這股勢頭發展下去的話，

主要工業國中，唯一一個國家貨幣政策走向鷹派的可能只有日本。



身兼歐洲央行管理委員會的德國央行總裁魏德曼，在上周四（３１日）的一份報告中說，對

德國經濟前景感到悲觀，直言德國經濟增長放慢的程度和延續的時間，將超出他們之前的估計。

他亦預測２０１９年歐元區的通脹應該達不到歐洲央行的目標。嚴格來說，意大利和德國的

ＧＤＰ顯示，兩國技術性已進入經濟衰退，所以今年歐洲央行估計應該難以加息。



在美國方面，聯儲局主席鮑威爾在上星期議息會議後一改１２月鷹派的態度，一方面表示未

來加息會保持耐性，並刪除了漸進加息的措詞，更加對今年將會加息兩次隻字不提。另一方面，

在必要時會調整資產負債表的規模和組合，及評估宿表的計劃，不想見到縮表對金融市場造成震

盪，可想而知今年美國加息的希望似乎正在幻滅。不單如此，大家若有留意芝商所利率期貨的表

現，未來八次即是由今年３月去到明年１月聯儲局的議息會議，已沒有一個月顯示有加息機會率

，可以話加息機會等於零。反而全部都是維持不變又或者預期有減息機會率，越後期的減息機會

率越高，反應金融市場預期美國經濟在下半年可能會出現衰退。



＊貨幣政策由鷹轉鴿，美元有機全面轉弱＊



在這概念下，美元有機會會全面轉弱，因為貨幣政策由鷹轉鴿的，應該會最弱。日本方面，

不單止麻生太郎唱好本國經濟，而且日本上星期公布兩個重量級經濟數據均表現良好，一個是

１２月失業率，數據為２﹒４％，優於預期及前值的２﹒５％；第二個是１２月份的零售銷售額

，按年增長１﹒３％，連續第１４個月出現增長，大幅優於預期的０﹒８％。而按月則上升

０﹒９％，亦優於預期的０﹒４％及前值的負１％。另一方面，上星期中國公布的財新ＰＭＩ，

大跌至４８﹒３的三年新低，不排除稍後時間市場開始炒作人民銀行有減息壓力。



所以，在主要經濟體當中，好明顯日本的經濟是跑贏大市，過去在此專欄中已多次分析看好

日本經濟的原因，所以不再重複。若日本的經濟持續向好的話，不排除市場開始炒作日本央行可

能在今年內部署退市。所以在日本央行有機會實行退市的緊縮貨幣政策及日本經濟帶動下，我十

分有信心今年日圓繼續成為強勢貨幣。歐元方面，因為貨幣政策持平，所以歐元匯價會比日圓弱

，但比美元強。而美元方面，因為貨幣政策由「鷹」轉「鴿」，甚至年尾有機會減息，所以應該

會是最弱的。在人民幣方面，雖然經濟差及炒人行有機會減息，但始終人民銀行不會讓人民幣單

邊大幅升值或貶值，仍會在６﹒７－７算之間上落。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

