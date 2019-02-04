《娥姐錦囊－張賽娥》中證監新官上任三把火，今年Ａ股表現勝去年

《娥姐錦囊》所謂「新官上任三把火」，易會滿任職中證監主席第五天，便連發多條新規，

擬透過擴大投資範圍和放寬准入條件，為市場引入「活水」，至於上任證監會主席劉士余主政時

的嚴打違規作風會否稍歇，就難以預測，要視乎市場發展而定，就如近日Ａ股業績集體「洗澡」

令人側目，執法機關自然要作出反應，始終中國證券市場在發展改革過程中，要不斷微調。滬綜

指去年累計下挫２４﹒６％，十年來最差，估計今年表現將可改善。

中證監上周四（３１日）連發多條新規，擬對《證券公司風險控制指標計算標準規定》、《

融資融券交易實施細則》等多項文件進行修訂，並就《合格境外機構投資者及人民幣合格境外機

構投資者境內證券期貨投資管理辦法（徵求意見稿）》及其配套規則向社會公開徵求意見。中證

監日前亦就修訂整合現行合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外機構投資者

（ＲＱＦＩＩ）制度及相關配套規則向社會公開徵求意見，擬將ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ兩項制度

合二為一。

內地證券行業的監管大勢是擴大投資者範圍，增加機構性投資者和外資參與度，以減少市場

投機和波動性，減輕散戶一窩蜂行動的影響，清理上市公司花樣圈錢等亂象，令市場變得更加規

律、更加健康。

另外，中證監表示，滬深交易所正在抓緊修訂《融資融券交易實施細則》，擬取消「平倉線

」不得低於１３０％的統一限制，交由證券公司根據客戶資信、擔保品質量和公司風險承受能力

，與客戶自主約定最低維持擔保比例，此舉亦可提高市場規律，以免出現同時斬倉的情況。《南

華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

