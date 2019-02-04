《美元走勢－羅明立》美數據勁重燃加息憂慮，鎊短線下試１﹒３０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７９ １０９﹒４４ １０９﹒７７

歐元╱美元 １﹒１４６０ １﹒１４４０ １﹒１４４２

英鎊╱美元 １﹒３０８５ １﹒３０６６ １﹒３０７５

美元╱瑞郎 ０﹒９９７２ ０﹒９９５１ ０﹒９９７２

美元╱港元 ７﹒８４５８ ７﹒８４２７ ７﹒８４５４



《美元走勢》美國１月非農就業職位大幅增加３０﹒４萬份，大幅高於預期的１６﹒５萬份

，亦創下１１個月以來最大增幅；同期，失業率略升至４％，主要由於更多勞工投入市場，而每

小時工資按月放慢至０﹒１％，不過年增長仍達３﹒２％。另外，美國１月ＩＳＭ供應協會製造

業指數由１２月的５４﹒３升至５６﹒６，高於預期的５４﹒２。美國數據強勁，重燃投資者對

美國加息的憂慮，美國１０年期國債價格下跌，收益率升至２﹒６９１％。短線美匯指數受數據

支持回升，不過整體仍然處於下降趨勢。

英國首相承諾將會重返布魯塞爾，與歐盟重啟脫歐協議談判。英國國會上月否決延後脫歐期

限及進行第二次公投，令脫歐變得逼在眉睫。英國首相只能重新與歐盟協商修正脫歐協議，不過

歐盟官員已經一再排除與英國重開談判的可能性。分析相信愛爾蘭邊境問題仍然是雙方的死結，

要解決分歧並不容易，英鎊短線要下試１﹒３０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒７０ １０８﹒３０ １１０﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１４５０ １﹒１５７０ １﹒１３９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

