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即市新聞

04/02/2019 14:55

《美元走勢－羅明立》美數據勁重燃加息憂慮，鎊短線下試１﹒３０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７９　　　１０９﹒４４　　　１０９﹒７７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４６０　　　１﹒１４４０　　　１﹒１４４２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０８５　　　１﹒３０６６　　　１﹒３０７５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７２　　　０﹒９９５１　　　０﹒９９７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５８　　　７﹒８４２７　　　７﹒８４５４

　　《美元走勢》美國１月非農就業職位大幅增加３０﹒４萬份，大幅高於預期的１６﹒５萬份
，亦創下１１個月以來最大增幅；同期，失業率略升至４％，主要由於更多勞工投入市場，而每
小時工資按月放慢至０﹒１％，不過年增長仍達３﹒２％。另外，美國１月ＩＳＭ供應協會製造
業指數由１２月的５４﹒３升至５６﹒６，高於預期的５４﹒２。美國數據強勁，重燃投資者對
美國加息的憂慮，美國１０年期國債價格下跌，收益率升至２﹒６９１％。短線美匯指數受數據
支持回升，不過整體仍然處於下降趨勢。
　　英國首相承諾將會重返布魯塞爾，與歐盟重啟脫歐協議談判。英國國會上月否決延後脫歐期
限及進行第二次公投，令脫歐變得逼在眉睫。英國首相只能重新與歐盟協商修正脫歐協議，不過
歐盟官員已經一再排除與英國重開談判的可能性。分析相信愛爾蘭邊境問題仍然是雙方的死結，
要解決分歧並不容易，英鎊短線要下試１﹒３０。　　　　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒７０　　　１０８﹒３０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１５７０　　　１﹒１３９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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