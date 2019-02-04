《真知灼見－溫灼培》澳紐基礎因素改善利其貨幣靠穩

《真知灼見》中美貿易紛爭尚未破冰，惟市場樂觀情緒未減，認為中美３月前仍可達成協議

，以避免爆發更激烈衝突。市場如此樂觀並非無因。中國經濟轉弱之急速市場有目共睹（中國製

造業ＰＭＩ連續兩月收縮，２０１８年ＧＤＰ升幅是２８年來最弱）；另邊廂，美國總統特朗普

亦急需政績助其連任，達成貿易協議只是各取所需。但問題是就算協議達成，現今環球經濟頹勢

又能否一掃而空？這首先當然要看中美達成一份甚麼協議。但筆者擔心經歷了是次事件，將使部

分出口廠商有撤離中國意欲，使中國經濟難重回惜日高速增長。而繼中國後，美國將要與歐盟及

日本開展貿易談判。這正是現今環球經濟面對的風險，也是資金不斷走向美債市場避險原因。



＊澳元上波７５美仙非易事＊



澳紐兩經濟體主要跟中國經濟走。憧憬中美能達成貿易協議，中國經濟壓力有望稍作紓緩，

相信這是驅使近日澳紐兩貨幣上升的原因，也解釋了澳元逐步升離７０美仙的原因，但鑑於環球

經濟前景仍充滿陰霾，除非中美貿易有驚人突破，料澳元要上破７５美仙阻力位並非容易。



＊歐元暫於１﹒１５美元徘徊＊



最後回顧歐元，歐元區２０１８年全年ＧＤＰ增長只有１﹒８％，是自２０１４年最差。所

以，如果謂美國今年沒加息機會，料歐元區情況亦不遑多讓。不過，筆者今年看好歐元，是從政

治角度出發。尤其如果英國能避免「硬脫歐」，解除了對歐元區經濟所可能帶來的衝擊，料歐元

可向１﹒１８美元進發。惟現今英國「脫歐」方向未明下，料歐元暫於１﹒１５美元徘徊。



＊本周焦點＊



另外，本周二（５日）我們要留意美國總統特朗普公布的國情咨文，看特朗普今年內是否會

繼中國後將與歐盟及日本展開貿易談判。而周三（６日），聯儲局主席鮑威爾將發表演說；大家

關心是繼上周美國公布強勁的就業報告後，會否影響聯儲局的縮表步伐。議息會方面，可留意周

二澳央行及周四（７日）英倫銀行議息會，市場估計兩央行將有機會宣布延遲加息步伐。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

