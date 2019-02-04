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即市新聞

04/02/2019 10:01

《錢來自有方－李博衛》是否應該買年金？

　　《錢來自有方》香港是全世界人均壽命最長地區之一，據日本厚生勞動省統計資料，本港男
性人均壽命為８１﹒７歲，而女性更達８７﹒７歲。年金是一種應對長壽帶來的財務風險的長期
保險產品，旨在解決「太長命」的財務問題，與人壽保險主要保障「太早死」的風險大有不同。
年金將資金轉化為長期穩定收入，幫助退休人士有紀律地使用退休積蓄，避免資金誤作其他用途
。另外，購買年金只須一次過手續，之後不用特別花時間管理，可說是一個既簡單又安心的退休
財務安排。這點對長者晚年的生活尤其重要，尤其是一些不擅理財的長者。

＊了解年金風險＊

　　然而，針無兩頭利，年金也有一些風險或需要特別留意的地方。
　　資金靈活性﹕年金是一種長期保險產品，提早退保或終止年金會引致財務損失，取回的金額
可能遠低於已繳付的保費。消費者在購買年金前，應小心考慮流動資金需要，確保自己有能力繳
付全期保費，及預留足夠現金應付日常開支及突如其來的支出。
　　通脹風險﹕年金是長期保險產品，通脹上升可能令年金收入的購買力下降。
　　保險公司的信貸風險﹕年金產品由保險公司提供，年期可長達數十年，若保險公司未能履行
財務責任，你所繳交的保費可能蒙受損失。
　　資產傳承﹕很多長者均希望把資產留給後人，但年金一般在入息期或保證期完結後便沒有剩
餘價值。消費者如希望把資產留給後人，應在年金以外再作打算。

＊作為退休理財組合一部分＊

　　不同金融產品有不同的作用及風險回報特性，例如股票的潛在回報可能較高，但風險亦然。
銀行存款風險低及靈活性高，但回報一般大幅跑輸通脹。年金並非以爭取回報為目標，亦不具靈
活性，但卻可以幫助退休人士有紀律地使用退休積蓄，應對長壽所帶來的財務風險。消費者可考
慮以不同的金融產品綜合互補，建立一個適合自己的退休理財組合，應對不同的退休理財需要。
《投資者教育中心總經理　李博衛》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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