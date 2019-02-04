《保障全方位－左偉豪》創新危疾產品加強癌症保障

《保障全方位》近年癌症越見普遍，香港癌症資料中心資料顯示香港每４位男士或每５位女

士當中，就有一人有機會在７５歲前患上癌症，而２０１５年本港新增癌症個案更突破３萬宗，

創下？史新高，令人聞「癌」色變。

幸好，隨著現代醫學昌明，癌症不一定與絕症劃上等號，只要及早接受適當治療，很多癌症

病人亦有機會康復，重拾健康。「病向淺中醫」是老生常談之說，但癌症治療及康復期往往可長

達數年之久，醫療費用可高達數十萬元，甚至更多。假如沒有充裕的儲備或保障，實在是難以負

擔。



＊港人關注醫療成本上升問題＊



根據最新的ＡＸＡ安盛生活指數，有７２％受訪港人對醫療費用日益昂貴深表關注，憂慮患

上危疾的出院後治療開支，如藥物及特殊療程等。當中有近七成受訪者指一旦患上危疾，只會依

靠個人儲蓄應付醫療開支。雖然現時大部分危疾保險提供癌症多次賠償的保障，向受保人在確診

患癌後提供一筆過賠償；但假如患者在短期內復發或於數年後仍未康復，其癌症索償必須與上一

次癌症確診時間之間相隔最少三年，才可再次獲得賠償。部分產品聲稱其等候期可降至一年，但

事實上「一年等候期」只適用於全新癌症確診個案，即第二次患癌由不同惡性細胞引起且與首次

癌症無關，方可獲得賠償。而其他聲稱有持續癌症保障的產品亦只是「實報實銷」的醫療產品，

患者及家人仍需為生活開支而擔憂。

癌症病發及復發難以預測，患者於治療期間或無法工作、收入來源中斷，又要應付龐大的醫

療開支，他們自然倍感憂慮或感覺保障不足。



＊縮短多次癌症賠償的等候期＊



為了彌補相關的保障缺口及回應市場需求，市場有加入嶄新元素的嚴重疾病保障產品。有別

於一筆過賠償的傳統做法，不論是癌症復發、轉移或是持續癌症，只要受保人仍患有癌症並接受

癌症治療，便可無間斷獲每月保額５％的持續賠償作為收入替代，長達４年，直至病情緩解；更

將兩次癌症賠償之間的等候期由三年大大縮短至一年半，為全港最短，讓被保人可得到更全面的

保障，確保受保人有一定收入來源幫補恆常開支，以免生活質素大幅下降。

完善的危疾保障方案不只有助我們迎戰危疾的突擊，更可減少對醫療費用日益昂貴的擔憂，

以安心追求理想中的安穩及豐盛生活。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

