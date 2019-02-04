《每周華語－黃溢華》軍工╱商用科技多面體之戰略要義

《每周華語》美俄「合作」上太空，兩國綜合科研力量相若。普京今年將訪美，日俄於東北

亞區內爭持有增無減，地緣政局以外，比併軟硬鍵實力將不斷發生。科技科研之成果乃全球大國

焦點所在。維持美國「一哥」地位，只靠美元制度仍不足夠使美國安枕無憂。



美國１９４０年代已有「電腦」（ＥＮＩＡＣ）出現。由理論、真空管等東西，終成功建立

了「計算」機器。基本的「電腦」，仍可處理大量「＋、－、ｘ、╱」的運算，佔有一間房間之

大，且極熱，但這些起步的「電腦」硬件，比１９２０╱１９４０年代的「紙咭」儲存跨進了一

大步。半導體的出現，電路可微型化及耗用更少的電能，均使電腦及其他的資訊產品╱硬件合適

地有更多應用，且軟件（指示╱程式）的出現，配合硬件╱半導體的不斷改進，使不可能的事情

變為可能。１９５０╱１９９０年代，資訊科技也見大躍進，且有衛星，因而由海底電纜以至利

用衛星聯絡成為事實。電報乃重要之通訊產物，但在科技洪潮之下，電報也消失。



電話不是新事物，但今天的智能電話，功效非凡，生產力大增，科技為二戰前後的經濟╱商

業注入了全新的活力。２４小時通訊及金融市場，少不了傳送資訊：也少不了電腦╱軟件與資訊

科技配合。



太空科技，軍用╱商用之科技均極為重要。海底電纜，光纖均有限制，而太空╱衛星通訊亦

有局限性。今天有互聯網，電郵也不及手機通訊方便。光學產生攝影機，微型化使手機不只功效

大增也可符合現實經濟的運用。「一機」在手，不用登上泰山，已可以「小」天下。



軍用科技，資訊科技更是重中之重。近半世紀科技飛快發展，超乎大家的想像，而科技有很

多面體、涉及很多範疇，因而全面掌握各重要科技，說易行難。中印等國，要全力投入，才可全

方位發展科技，不只為商機，科技╱科研亦乃戰略上兵家必爭的板塊，不可有失。至少要在前幾

國的領先者，否則，科技再三落後，又無自家品牌及公認的科研知識產權，要化之為商機亦非易

事。例如由「３Ｇ」、「４Ｇ」很快升至「５Ｇ」世代，聰明城市、智慧管理將收事半功倍。「

５Ｇ」可串聯各重要「關節」，因而成為保護己國資料必須確「自我」開發及以己國的企業供應

為佳。控制了「５Ｇ」，可能成為王者！因而「３Ｇ」、「４Ｇ」美國可不太重視中國等如何發

展╱運用，惟「５Ｇ」涉及高速通訊，且電腦╱互聯網╱手機等已連成一體，缺一不可之下，誰

有「５Ｇ」話事權，可能把經貿領導地位拿下來，成為地球村的王者。若美國戰略上維持「一哥

」地位，必全力局限中國「５Ｇ」之去向。有朋友對筆者指出，華為等中國企業的「５Ｇ」，比

Ｅｒｉｃｓｓｏｎ等的科技巨企要好一些，而科技即使有知識產權控制，但在不少產業╱項目之

下，根本不可能「百分百」不給其他人拿去運用及自行發展。



原素周期表之「大」，可惜至今仍未見有中國發現的基本原素。周期表有美、俄、日等其他

國家研究團隊的成果。但中國至今仍未見有成功「格物」的例子！現代社會，其而智慧城市，「

５Ｇ」不可缺少，而１９５０年代的軟件、程式、硬件，量子理論的應用等，均不見中國早期參

與。日本在記憶體及不少電腦╱資訊產業的基本投入及被認同乃自行之成果不少。中國之高科技

，有出色的技術員、科學家、設計者等；但起步遲，要他人不眼紅「５Ｇ」及其他「成果」，又

或可爭雄，需要時間，亦需要更多的學術成果支持。否則人家怎會認同？中國早有「格物」之實

戰。但中國「格物」之切入點，不是西方的切入點：「科學」。力併一千幾百年，不得不承認中

國可能走錯了路，亦錯失了一百年前的「量子」世代衍生的「不可能」產物：例如晶片半導體及

全新的商機。



事實上，以ＤＶＤ等為例，人家把不同領域的科研放在一起，便「一石激起千重浪」：商機

無限。激光、ＤＶＤ「碟面」的質料等，都是科研╱科技產物。無「數論Ｎｕｍｂｅｒ

Ｔｈｅｏｒｙ）」不可能有認證╱信用卡等的快速支付系統。退一步看，軍工用也好，商業用也

好，科研乃基本不可缺失的東西。人家用「知識產權」製造，使起步遲的國家局限性極大，即使

自我發展，人家早有知識產權，亦要付出不輕的代價去採用。今美俄軍工╱太空領先，中國何去

何從呢？「買」好好好，但不可能長久「買」科研。買軍工產物，一旦打仗，亦無保證供應維持

。目下太平年代，不用軍備，但商業科技產物，互聯網及不少核心科研之知識產權，早在人家手

上！



全新的事物，不易發展。跟舊路，一旦可能走出死局，人家便把我們趕出市場。今天通訊科

技之戰略意義，可比上百個，千百個重磅原子彈；而人類往前走，新經濟之軟件：資訊必是重要

的一環，誰「控制」別人的資訊，誰是贏，且「出入」人家的「５Ｇ」系統，不用導彈，一兵一

卒，已可控制大局。硬件也好，軟件也好，乃兵家必爭之東西。因而中國科研╱科技之突破，需

要更大的忍耐及建立強大科研隊伍。



今日２月４日乃立春，年卅日晚，但已踏入了豬年。中國也採用了陽曆而棄用陰曆，有其根

本因由：農曆對農耕社會實用，但自身需不斷「推演」及「加減」才可以維持其準確性。陽曆更

符合現代經濟活動之需求。不是西方東西╱月亮更圓更大，原素周期表並無１４億中國人的根本

「格物」：已說明了中國基本科研大落後也！



《資深市場人士 黃溢華》

