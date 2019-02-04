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即市新聞

04/02/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》訪港旅客創新高，零售市道仍樂觀

　　《地產人眼》政府統計處剛公布，去年１２月零售總銷貨值增長收窄至近乎持平，按年僅升
０﹒１％，遠遜市場預期，而更有零售商表示近日生意難做，對今年貨品銷情有所擔心，然而筆
者觀察到市場上仍有不少利好因素，對今年零售市道仍抱持樂觀態度。
　
　　雖然１２月零售總銷貨值增長表現強差人意，但總結去年全年，仍錄得８﹒８％的升幅，零
售業本有淡旺季之分，參考政府統計處數據，其實本港零售業去年第一季零售銷售按年增長高達
１３﹒９％，創下自２０１３年以來新高，只是下半年受中美貿戰、人民幣貶值及外圍經濟不明
朗等因素拖累，影響市民及內地訪港旅客消費意欲，導致整體零售表現放緩，但實際上仍錄得正
數增長，而有大型零售商表示銷售成績未如理想，按筆者在核心區購物熱點觀察，市面消費力仍
相當強勁，只是多了新的競爭對手，所以影響個別零售商的生意額，所以整體而言，零售市道仍
非常暢旺。
　
　　隨著高鐵通車及港珠澳大橋啟用，訪港旅客人數不斷上升，據旅發局最新公布，２０１８年
共錄得６５１４﹒８萬訪港旅客人次，按年增加１１﹒４％，更創出歷史新高，而內地訪港旅客
，更首次突破５０００萬大關，若日後港珠澳大橋放寬使用，相信訪港旅客人數將進一步上升，
繼而帶動零售業表現，前景可感樂觀。
　
　　商舖市場向來與旅遊及零售業息息相關，商舖租金經過這幾年來的調整，相信最壞的日子已
經過去，在往來中港交通時間大為縮短下，高鐵能帶來一批較高端的消費者及商務旅客，至於港
珠澳大橋則加強香港與廣東省西面的聯繫，帶來大批新興旅客源，此皆利好本港的旅遊及零售業
，並一併帶旺舖位市場，所以除了零售市道外，筆者對今年的商舖市道同樣感到樂觀。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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