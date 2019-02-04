《股林淘金－林家亨》今天立春，套利過年好輕鬆

《股林淘金》今年１月２日筆者在《經濟通》的ｆａｃｅｂｏｏｋ直播早晨財經節目中表示

美國由１月至５月的加息機會等如零，建議買入各大地產股如中國海外（００６８８）、新鴻基

地產（０００１６）、恆基地產（０００１２）、嘉里建設００６８３）等等，截到２月１日為

止，分別已有１２至１７％升幅不等。今天（４日）正好是農曆立春之日，將過去一個月來的升

幅部分獲利離場，輕輕鬆鬆過新年，便是筆者今日的建議。

筆者並非睇淡跟著未來港股前景，而是整個１月份升勢都是憧憬著中美貿易關係有好消息公

布而來的，故此近日發布美國總統特朗普將於２月尾之前，再與中國主席習近平會面商討最後細

節。這個消息其實早已在預計之內，但是亦要提防中美最終公布的協議，只是一個初步的協議，

而非終極協議。既然到了今天，恆指已差不多升了２８００點，及上周五（１日）美國的長、中

、短債息又已止跌回升了，筆者今日的建議便是持盈保泰，暫時獲利離場，輕輕鬆鬆過完這個新

年假期之後才再作衡量。



＊貓眼商業模式獨特中長線有值博率＊



貓眼娛樂（０１８９６）是一個互聯網平台，提供在線娛樂票務、娛樂內容和娛樂電商等服

務。截至２０１８年９月３０日，貓眼與９５％以上的國內影院合作，覆蓋６００多個城市，提

供線上票務、線上賣品和廣告服務。

集團的業務主要分為在線娛樂票務平台和娛樂內容服務平台，前者市場分額已達到

６１﹒３％，２０１８年首三季度已售出６﹒７９億張電影票，交易額為２５６﹒２億元，成為

行內龍頭，集團從中賺取服務費為人民幣１８﹒３億元，增長８５﹒９％。後者娛樂內容服務平

台為各種娛樂內容提供推廣服務，包括營銷活動，新聞稿、廣告活動及媒體採訪等，此業務在

２０１８年首三季收入增長１﹒２２倍達９﹒１億元。

貓眼在娛樂服務多元化發展方面取得顯著增長，在２０１５年至２０１７年間，複合增長率

為１０６﹒６％。近年積極優化營收結構，當中線上票務服務收入比重逐年下降至５８﹒２％，

而娛樂內容服務，以及其他服務收入佔比穩定上升，降低了集團依賴票務服務的單一風險。

集團股東背景強大，其中中國大型民營傳媒－光線控股持有約４８﹒８％股權，騰訊

（００７００）和美團（０３６９０）分別持股１６﹒３％和８﹒６％。集團作為它們的獨家業

務合作夥伴，未來仍能借助它們的流量入口，加大各方面的收入。近日市況波動，新股認購不如

之前熾熱，投資者也對新經濟股存在戒心，但貓眼以招股價下限每股１４﹒８港元定價，加上其

商業模式獨特，中長線業務收入應有增長，投資者可小注吸納，止蝕價宜設買入價之下的５％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

