《融天納地－溫天納》暫停縮表將會是另一項可用的武器

《融天納地》中美貿易談判持續，對美國經濟影響亦開始浮現。由於美國經濟的下滑風險受

到關注，而油價下跌降低了通脹大幅上升的風險，聯儲局加息的緊逼性亦有所減弱。因此，聯儲

局加息周期可能已經走向尾聲。而在縮表方面，儘管聯儲局仍將縮表視為被動的工具，但是聯儲

局同時強調聯儲局資產負債表的規模可能大於一年前的預期，若經濟與市場情況發生變化，將使

用包括資資負債表在內的一切工具，暗示縮表有可能提前結束。



在上周聯儲局議息會議後，市場對今年內加息的預期略降，部分甚至認為今年不會再次加息

。息率下行，金融市場風險承受能力大幅提升，美國十年期國債利率下降，而美元指數亦出現下

滑。儘管會議上聯儲局並未表示會停止加息，只是表示會保持耐心，但在未來美國經濟動能將繼

續減弱的背景下，聯儲局的加息周期有可能已接近尾聲，今年加息可能最多只有一次。



美國加息步伐的減慢其實早期出現徵兆，特別是聯儲局近期兩個月的態度明顯改變，在

２０１８年１２月２０日，鮑威爾在１２月議息會議後的新聞發布會上否認市場下跌是受縮表的

影響，認為縮表不是干擾市場的一大因素，說縮表並無製造重大問題。不過，在１月５日鮑威爾

在美國經濟學會表示聯儲局在傾聽市場的擔憂，若縮表確實是擾動市場的主因，會毫不猶豫地去

調整縮表。



美國全年加息的次數有可能僅有一次，聯儲局為了縮表爭取最後的時間，可能會採取暫不加

息的策略。資產負債表正常化是為了準備好下一次應對危機的能力。如果資產負債表不能實現正

常化將會影響聯儲局下次應對危機的能力。聯儲局下一步的取態將完全取決於數據，由於政府部

門在較早前停擺，後續有可能影響後續的經濟數據，聯儲局需要嚴判走勢。環球貿易局勢並不明

朗，此外，環球經濟擴張正在減弱，而通脹處於相對低水平的背景下，聯儲局放慢加息順理成章

。



若未來美國的經濟條件需要更寬鬆的貨幣政策，不僅僅是通過減息就可以單獨實現時，委員

會將準備使用全部工具，包括改變資產負債表的規模和構成，也就是說在有必要的情況下，暫停

縮表將會是聯儲局另外一項可用的武器。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

