《匯市一周－徐惠芳》美國非農數據勝預期，外幣整固

《匯市一周》展望本周，英國央行和澳洲聯儲將公布２月利率會議，市場料，兩家央行將按

兵不動，美聯儲多位官員將發表講話，此外，英國脫歐協商進展需密切留意。



美國１月非農就業人口變動３０﹒４萬人，大幅高於預期１６﹒５萬人，前值３１﹒２萬人

。長時間的政府關門影響到失業率，美國１月失業率從上月的３﹒９％上升至４％，創７個月新

高，超過預期。雖然強勁的非農就業數據表明，美國經濟的潛在動能仍然很強，但美聯儲已經因

為經濟前景暗淡，加息將更加謹慎。數據顯示，１月美國創造的就業崗位為１１個月來最多，且

製造業反彈令美元受惠，平均時薪在１２月上升０﹒４％後，１月僅上升０﹒１％。



＊美聯儲立場轉變＊



美聯儲一如預期維持利率在２﹒２５％至２﹒５％不變，並對經濟前景和未來加息採取謹慎

基調。美聯儲利率會議聲明顯示，刪除進一步逐步加息的指引，準備在必要時調整資產負債表的

規模和構成，重申聯邦基金利率目標乃主要的政策工具。



美聯儲主席鮑威爾表示，加息的理由已經減弱，暗示資產負債表的收縮路徑具有靈活性，與

上月展現的加息立場相比，出現了明顯轉變。美匯指數在９５﹒３０水平整固，上方阻力

９５﹒９５、９６﹒５５。



＊歐製造業陷萎縮＊



德國公布，１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值４９﹒７０，預期值４９，前值４９﹒９０

。市場認為，德國製造業１月並未出現有轉機的跡象，有分析指，歐元兌美元在１﹒２５和

１﹒３５之間才是公允價值。歐元區１月的ＰＭＩ顯示，製造業陷入萎縮的可能在增加，製造業

可能會拖累歐元區第一季度經濟。歐元在１﹒１４５０水平，趨勢整固，上方阻力１﹒１５２０

、下方支持１﹒１３５０。



英國製造業生產和新訂單趨勢暗淡，英國１月製造業採購經理人指數為５２﹒８，低於預期

的５３﹒５。歐洲其他地區疲軟的製造業活動，英國脫歐持續的不確定性是下滑主因。英國議會

早前否決首相文翠珊的脫歐協定，要重新回到與歐盟的談判桌，歐盟重申，只會考慮修改政治聲

明。英國１月Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ房價指數年率為０﹒１％，前值０﹒５％，預估為０﹒０％

；月率為０﹒３％，前值－０﹒７％，預估為０﹒２％。英鎊在１﹒３０７５水平整固，下方支

持１﹒２９６０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

