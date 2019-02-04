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即市新聞

04/02/2019 11:55

《匯市一周－徐惠芳》美國非農數據勝預期，外幣整固

　　《匯市一周》展望本周，英國央行和澳洲聯儲將公布２月利率會議，市場料，兩家央行將按
兵不動，美聯儲多位官員將發表講話，此外，英國脫歐協商進展需密切留意。
　
　　美國１月非農就業人口變動３０﹒４萬人，大幅高於預期１６﹒５萬人，前值３１﹒２萬人
。長時間的政府關門影響到失業率，美國１月失業率從上月的３﹒９％上升至４％，創７個月新
高，超過預期。雖然強勁的非農就業數據表明，美國經濟的潛在動能仍然很強，但美聯儲已經因
為經濟前景暗淡，加息將更加謹慎。數據顯示，１月美國創造的就業崗位為１１個月來最多，且
製造業反彈令美元受惠，平均時薪在１２月上升０﹒４％後，１月僅上升０﹒１％。
　
＊美聯儲立場轉變＊
　
　　美聯儲一如預期維持利率在２﹒２５％至２﹒５％不變，並對經濟前景和未來加息採取謹慎
基調。美聯儲利率會議聲明顯示，刪除進一步逐步加息的指引，準備在必要時調整資產負債表的
規模和構成，重申聯邦基金利率目標乃主要的政策工具。
　
　　美聯儲主席鮑威爾表示，加息的理由已經減弱，暗示資產負債表的收縮路徑具有靈活性，與
上月展現的加息立場相比，出現了明顯轉變。美匯指數在９５﹒３０水平整固，上方阻力
９５﹒９５、９６﹒５５。
　
＊歐製造業陷萎縮＊
　
　　德國公布，１月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值４９﹒７０，預期值４９，前值４９﹒９０
。市場認為，德國製造業１月並未出現有轉機的跡象，有分析指，歐元兌美元在１﹒２５和
１﹒３５之間才是公允價值。歐元區１月的ＰＭＩ顯示，製造業陷入萎縮的可能在增加，製造業
可能會拖累歐元區第一季度經濟。歐元在１﹒１４５０水平，趨勢整固，上方阻力１﹒１５２０
、下方支持１﹒１３５０。
　
　　英國製造業生產和新訂單趨勢暗淡，英國１月製造業採購經理人指數為５２﹒８，低於預期
的５３﹒５。歐洲其他地區疲軟的製造業活動，英國脫歐持續的不確定性是下滑主因。英國議會
早前否決首相文翠珊的脫歐協定，要重新回到與歐盟的談判桌，歐盟重申，只會考慮修改政治聲
明。英國１月Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ房價指數年率為０﹒１％，前值０﹒５％，預估為０﹒０％
；月率為０﹒３％，前值－０﹒７％，預估為０﹒２％。英鎊在１﹒３０７５水平整固，下方支
持１﹒２９６０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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