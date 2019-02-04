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即市新聞

04/02/2019 13:19

《樓市亮話－湯文亮》現在的負資產並不可怕

　　《樓市亮話》有老友話現在的大學講師不知所謂，正當負資產出現之際，如果有發表都應該
警惕打算買樓市民，最低限度都講一句量力而為，現在竟然有講師話負資產僅對心理有影響，老
友又唔需要咁火滾，香港是言論自由，任何人都可以發表他們的意見，在政府推出新樓空置稅之
前，不少大學教授，學者都指新樓空置稅沒有效，甚至是花招，現在他們當然不會提，我夠膽講
，如果沒有新樓空置稅，中原指數早已再創新高，不過，今次我話那位講師說得對，現在雖然出
現了２６２宗負資產，但是毫無殺傷力，那些負資產有可能不是負資產，既然不是實質的負資產
，只是對心理上有影響亦說得通。
　　
　　我有一個在銀行工作的年輕朋友，他去年問銀行借盡九成按揭買樓，現在樓價下跌已經超過
一成，理論上他的物業是負資產，不過，他是有相當多積蓄，Ｆｕｌｌ　Ｐａｉｄ也可以，但他
在銀行做工，有這個優惠，白吃白不吃，一定會借盡，何況利息又咁低，所以，他按在銀行的物
業是負資產，但是他不是負資產者。至於那些用按揭保險借了九成買樓的人，就算他們放棄，按
保公司都會替他們找銀行按揭欠款，他只能算買了保險的負資產者，現在出現的２６２宗負資產
，全部是上述個案，如果情況不再惡化，現在的負資產的確並不可怕。
　　
　　不過，情況一定會惡化下去，因為那２６２宗負資產，是官方的數字，但藏在民間的有幾多
，大家連提也不敢提，而事實上大家都知道，不少人採用地產商提供的高成數按揭，呼吸
Ｐｌａｎ買新樓，問財務公司借錢買二手樓，用地產商的高成數按揭的還好，因為最少有３至５
年低息期，如果問財務公司借錢，條利息數會相當犀利，如果還唔起利息，在複式計算之下，就
算樓價唔跌，很快就會變成負資產。所以，有專家話樓價跌一成，負資產增加至千宗，如果是真
的話，香港樓市絕對沒有危機，我擔心的是，樓價跌一成，負資產增加至萬宗，當然，要將官方
的以及民間的合併計算才可以得到這個數字，好了，唔再嚇大家，祝大家豬年行大運。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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