《陶冬天下－陶冬》非農就業驚人一鳴，美歐央行進退兩難

《陶冬天下》美聯儲例會繼續放言「耐心」加息，英國議會支持文政府修改脫歐方案，非農

就業數據再爆強勢，宏觀環境的改善壓倒了個別科技企業的疲弱業績，資金繼續加槓桿，風險資

產市場進一步走好。Ｓ＆Ｐ５００寫下了１９８７年以來升勢最淩厲的１月表現，連帶全球股市

都有很好的成績。美國超強的非農數據和溫和的工資增長不僅對股市而且對債市都是一種安慰，

加上國會關門暫告一段落，世界兩經濟大國談判有進展，國會開門歡迎特朗普作恣情演講，投資

者情緒高漲。科技股受到個別巨型企業盈利失調的衝擊，不過市場信心似乎沒有被打散。在非農

就業的影響下，美國國債利率有所反彈，不過整周來看市場繼續調整聯儲加息預期。歐洲的經濟

數據就不理想，歐洲ＰＭＩ預示該地區經濟會進一步放緩，意大利更在經濟衰退中掙扎，歐元走

軟。在長期熙攘之後，英國議會通過動議，要求政府重新開啟與歐盟的談判，解決北愛爾蘭邊境

難題，歐洲反應曖昧，英鎊反彈之後有所回落。委內瑞拉局勢不穩，石油價格持續處在高位。美

元貶值預期下，黃金價格在１３００樓上攀升。



上周最大的經濟數據當屬美國１月非農就業數據，就業人數增加３０４Ｋ，遠遠高過市場預

期的１８４Ｋ。儘管１２月數字被下方修正以及政府停擺扭曲了數字，三個月的就業平均增長仍

然高達２３４Ｋ，這是２０１５年以來最強勁的，而且頻譜很寬，製造業、服務業、建築業均有

良好的表現，私人企業的請人意願強烈。無論是周邊環境還是政府關門，勞工市場維持強勁勢頭

，簡直是刀槍不入，哪怕在擴張周期的尾部，居然還有如此的強勢，的確難能可貴。同時，時薪

增長環比僅為０﹒１％，低過市場預期的０﹒３％，似乎通脹壓力並沒有明顯的加速跡象。就業

數字比較波動，可能之後被修正，但是這組數字本身既有增長又無通脹，讓市場感到鼓舞。



歐美央行最近有點煩，數據的轉向快得讓人無所適從。歐洲央行剛剛停止ＱＥ，德拉吉剛剛

表示可能進入加息周期，歐洲的經濟數據就大幅走弱，個別國家更直接進入衰退。內部與外部環

境的改變，使得才進入貨幣環境正常化程序不久的ＥＣＢ進退兩難。德拉吉任內加息的機會已經

破滅了，如何將已經講出口的話收回來就要考考這位意大利嘴炮手的功力了。美國聯儲面臨的窘

境恰恰相反，鮑威爾說要重新評估縮表計劃，不希望對市場構成威脅，股市就連升五個星期。聯

儲剛剛強調了經濟的下行風險，暗示對加息進程有耐心，就業數據就綻放禮炮。說明美國的消費

還很不錯，不僅暫時沒有降息的需要，暫停加息也不可以說死了，一切取決於未來的形勢。在筆

者眼中，這正是２０１９年的特點，一切都在變，一切不確定。央行從年頭到年尾都會左右搖擺

，市場也因此大起大落。筆者個人判斷，市場對今年的經濟形勢判斷可能過度樂觀。



本周重要數據不多，特朗普的國情咨文演講算是一個事件。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

